健走疑中暑險受困琅嶠卑南古道 海巡抬出送醫

屏東琅嶠卑南古道昨天下午2時許，海巡人員現勘時，發現1名年約60多歲羅姓女人，疑似中暑導致身體癱軟無法行走，於是派遣搜救人員前往，並協力將羅女抬出古道，隨即送醫救治，所幸，經治療身體並無大礙。

海巡署第六岸巡隊旭海安檢所人員於昨天下午4時，於琅嶠卑南古道現勘時，發現與友人參與古道健行羅女，疑似因氣候炎熱中暑，導致身體癱軟無法行走。

海巡人員見狀，立即回報相關單位協處，與此同時，協力將羅女抬出古道至塔瓦溪管制哨，後由救護車載往醫院救治，經治療後，身體並無大礙。