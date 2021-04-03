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健走疑中暑險受困琅嶠卑南古道 海巡抬出送醫

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東琅嶠卑南古道昨天下午2時許，海巡人員現勘時，發現1名年約60多歲羅姓女人，疑似中暑導致身體癱軟無法行走，於是派遣搜救人員前往，並協力將羅女抬出古道，隨即送醫救治，所幸，經治療身體並無大礙。

海巡署第六岸巡隊旭海安檢所人員於昨天下午4時，於琅嶠卑南古道現勘時，發現與友人參與古道健行羅女，疑似因氣候炎熱中暑，導致身體癱軟無法行走。

海巡人員見狀，立即回報相關單位協處，與此同時，協力將羅女抬出古道至塔瓦溪管制哨，後由救護車載往醫院救治，經治療後，身體並無大礙。

南部分署第六岸巡隊表示，天氣炎熱從事健行，對體力是嚴峻挑戰，民眾務必要衡量身體狀況，適時補充水份，如不慎發生危難情事，可透過海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將立即投入救援。

1名年約60多歲羅姓女人，疑似中暑導致身體癱軟無法行走，海巡人員及時發現，協力將羅女抬出古道，隨即將他送醫救治。記者陳弘逸／翻攝
1名年約60多歲羅姓女人，疑似中暑導致身體癱軟無法行走，海巡人員及時發現，協力將羅女抬出古道，隨即將他送醫救治。記者陳弘逸／翻攝
1名年約60多歲羅姓女人，疑似中暑導致身體癱軟無法行走，海巡人員及時發現，協力將羅女抬出古道，隨即將他送醫救治。記者陳弘逸／翻攝
1名年約60多歲羅姓女人，疑似中暑導致身體癱軟無法行走，海巡人員及時發現，協力將羅女抬出古道，隨即將他送醫救治。記者陳弘逸／翻攝

中暑 屏東

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