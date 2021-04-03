屏東鬧區水溝蓋冒火！路人擔憂引發氣爆趕緊通報警消

屏東市廣東路上某連鎖超商轉角處的水溝內，昨天晚上不明原因起火，火苗不斷從水溝蓋內竄出，路人見狀嚇得立即通報消防處理，警消獲報到場，隨即將火勢撲滅，初步研判為線路走火，現場也無瓦斯氣體外洩，詳細起火原因，仍待釐清。

據了解，昨天晚上6時許，路人行經屏東市廣東路某連鎖超商轉角處，發現路旁水溝蓋冒火，擔心可能引起氣爆，嚇得立即通報警消處理。

警消獲報到場，立刻將火勢撲滅，但從水溝蓋內竄出火花消息一出，引起不少網友熱議，有網友認為，「起火原因，是沼氣引起」；也有網友表示，「令人想到高雄氣爆」、「旁邊是千禧公園，人多危險」。