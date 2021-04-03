感謝警找回遺失的鑰匙 她親手做包子讓警品嚐

上月底，熱心撿到一把鑰匙至派出所，警發現請警方協助。發現鑰匙上的吊牌竟然有地址，警Google地圖搜尋該處地址，發現Google街景圖上該處房屋正在出售中，上面竟有房仲公司的電話，警聯絡房仲公司，業者說房子已出售，代為聯絡張姓買主至派出所領回鑰匙，張次日帶自己親手做的包子至派出所內來感謝辛勞的警察，讓她能夠順利回家。

台中市警一分局公益派出所警員許崇華，於3月30日1下午5時，一名熱心民眾撿拾一把鑰匙至派出所，請警方協助。警心想這串鑰匙的主人一定相當著急，但不曉得該怎麼聯絡失主。就在此時，突然發現鑰匙上的吊牌竟然有地址，警利用Google地圖搜尋該處地址，發現Google街景圖上該處房屋正在出售中，上面竟有房仲公司的電話，因此，許員便積極聯繫該房仲公司。

房仲公司接到許員電話時，相當驚訝，並向許員表示該房子已經出售，但會幫忙協助聯繫屋主。大約經過2小時後，張姓屋主至派出所領取遺失的鑰匙，向警方表示自己外出時，鑰匙不慎掉落，一直回原地尋找，卻都沒發現，正想說該怎麼回家時，結果就接到原本的房仲公司電話說鑰匙被民眾撿到在派出所裡，直呼警方真的太神了，連鑰匙遺失都能順利找到主人。