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賓士車闖高雄警臨檢哨 連撞3汽機車男女棄車持箱子逃逸

聯合報 / 記者林保光／即時報導

1輛白色賓士轎車昨天深夜在高雄市小港區，遇警方攔檢，開車的男子先是假意配合攔檢，突然加速逃離，不久，在距離警方攔檢哨400公尺外，連撞停等紅燈的2輛轎車及1輛機車，又行駛近300公尺後，因撞車後前輪卡死，車上2名男女下車逃逸，警方正追查肇事者身分。

高雄市小港警分局昨天深夜到今天凌晨，在小港區高鳳路設臨檢哨，執行取締防制危險駕車勤務，深夜11點43分，1輛白色賓士轎車進入警方臨檢哨後，員警發現開車的男子載1名女子，但沒繫安全帶，示意開車的男子至攔檢區接受盤查，男子先是假意配合臨檢，緩慢開入攔檢區，卻在員警靠近時突然加速，拒檢逃逸。

警方表示，當時員警並沒追車，打算要依據違反道路交通處罰條例，事後逕行舉發，不料，這輛車逃離後不久，卻發生車禍

拒檢的白色賓士轎車闖過警方臨檢哨後，加速往南行駛，在距離臨檢哨約400公尺的小港區高鳳路與松興路口，撞上停等紅燈的2輛轎車，再波及1輛機車，未造成傷亡。但這輛賓士車當時沒停車，仍加速肇事逃竄，約再行駛260公尺後，在高鳳路與高松路口，因前輪撞車故障，前輪卡死，車上2男女下車拿著箱子便徒步逃離現場。

路人立即報警，警方趕去車禍現場，根據民眾指述和相關影像，才確認是剛剛闖臨檢哨的賓士車肇禍。直到今天清晨，警方還未聯繫上賓士車車主，正追查肇事者身分當中。

賓士車進警方臨檢哨，開車男子假意配合臨檢，突然加速逃離的瞬間。記者林保光／翻攝
賓士車進警方臨檢哨，開車男子假意配合臨檢，突然加速逃離的瞬間。記者林保光／翻攝
賓士車進警方臨檢哨，開車男子假意配合臨檢。記者林保光／翻攝
賓士車進警方臨檢哨，開車男子假意配合臨檢。記者林保光／翻攝
賓士車進警方臨檢哨，開車男子假意配合臨檢。記者林保光／翻攝
賓士車進警方臨檢哨，開車男子假意配合臨檢。記者林保光／翻攝

車禍

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