太魯閣事故他生還但稚女罹難「可以讓我再抱她嗎？」

太魯閣事故造成50死162傷。網友Aaron Tsai在臉書「爆廢1公社」分享昨天參與救難朋友的發文，讀了令人心痛流淚，文內提及，該名搜救人員背出一名受傷的中年男子，對方說還有兩個女兒受困車內，當另一名搜救人員救出一名失去生命跡象的女童，該名中年男子開口「可以讓我再抱抱她嗎？」讓兩名搜救人員鼻酸泛淚。

文中寫道，「我跟我學長心態都崩了，泛紅著眼眶，告訴妹妹要加油，接著將妹妹放到她爸爸懷裡，顯然爸爸在車廂內就已經知道妹妹不行了」。兩名搜救人員後來回到車廂，忍著悲傷繼續援救。

文中表示，搜救人員進入車廂看到堆疊的座椅以及堆疊的OHCA（失去生命跡象）傷患，猶如電影場景一般的呈現，首要任務是先救出有生命跡象的待援者。他發現有中年男子跛著腳站了起來，於是將對方背至安全的地方等待後送，對方不只一次在他耳邊說「我還有兩個女兒在車內，麻煩你們點救他們出來」，他也安撫「你兩個女兒我們會救出來的，你放心」。

後來另一名搜救人員的學長救出一名女童，是中年傷患的大女兒，雖然女童滿臉是血，意識還算清醒。但學長接著抱著一名已癱軟小女孩出來，女童臉上已無血色，他心想著不會這是小女兒吧，學長朝著OHCA傷患區緩緩的走去，在經過這名爸爸面前時，中年男子開口說話了，「可以讓我再抱抱她嗎？」讓現場兩名搜救人員也紅了眼眶。

網友吳小珊留言，她說，她就是在這個先生旁邊的人，對方和她的小女兒一起壓在同一張椅子下，有一名大腿骨折的小姐努力忍痛離開椅子上方，讓她可以跟這位爸爸一起抬起椅子救她的小女兒，「然後他立馬爬到女兒堆疊的上方，一直呼喚小孩，一直只有姊姊有回音」。

吳姓網友說，後來看到新聞，一直祈禱千萬不要是這位爸爸的孩子，「沒想到是，我崩潰了，完全無法止住淚，希望爸爸、姊姊開刀順利，節哀，也感謝那位小姐努力忍痛讓我救小孩，也謝謝救難人員把我的小孩接力背出來，願死者安息，活者平安」。