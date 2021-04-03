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影／太魯閣號出軌釀重大傷亡 大型吊車清晨出動要拖出車廂

汽車衝入美國會大廈致警1死1傷 嫌犯重傷送醫亡

太魯閣事故釀50死 2罹難者遺體確認身份後送回台東

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台鐵太魯閣號出軌事故，造成50人死亡，檢方持續相驗中，今天凌晨2具遺體經家屬確認後，送回台東市立殯儀館冰存。縣長饒慶鈴上午10點也將前往殯儀館慰問家屬。記者尤聰光／攝影
台鐵太魯閣號出軌事故，造成50人死亡，檢方持續相驗中，今天凌晨2具遺體經家屬確認後，送回台東市立殯儀館冰存。縣長饒慶鈴上午10點也將前往殯儀館慰問家屬。記者尤聰光／攝影

台鐵太魯閣號出軌事故，造成50人死亡，檢方持續相驗中，今天凌晨2具遺體經家屬確認後，送回台東市立殯儀館冰存。縣長饒慶鈴上午10點也將前往殯儀館慰問家屬。

縣府表示，2名運回的罹難者，分別是長濱鄉32歲李姓男子及卑南鄉46歲陳姓女子，因2人遺體大致完整，家屬於相驗確認無誤後，今天凌晨分別送回台東，並先安置殯儀館冰存。

饒慶鈴昨晚到台東火車站慰問倖存返鄉的鄉親後，即趕赴花蓮慰問住院傷者，也前往殯儀館慰問罹難者家屬，今天上午10點，將前往台東市立殯儀館慰問2名運回的罹難者家屬。

市公所說，目前殯儀館靈堂客滿，昨天經過協調及現場會勘後，已挪出一個空間較大的靈堂做為集中靈堂，提供罹難家屬安置牌位，並和殯葬業者協調支援冰櫃，目前冰櫃數量足夠。

據了解，這次太魯閣事故死傷者有不少是透過身分證V開頭訂票，但實際上部分乘客是長期旅居或定居在外縣市，沒有住在台東，因此，死傷者多半會回居住地，不會全部回台東。

台鐵 火車出軌 太魯閣

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