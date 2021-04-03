禍不單行！ 台鐵2路線深夜電力設備故障 一度雙向不通

台鐵太魯閣號昨發生嚴重事故，釀50死162傷，但台鐵西部幹線也夜不平靜，昨深夜再發生板橋=萬華間電車線斷落、台中港=清水電車線掉落等2起事件，今晨仍在搶修中。其中板橋=萬華預估要到上午7時搶通，台中港=清水已於6時45分恢復正常通車。

台鐵昨上午太魯閣號遭工程車撞擊意外，東正線遭阻斷，僅剩西正線維持單線雙向運轉，平均每列次延誤94分鐘，預估至少要七天後，也就是4月9日才能搶通完畢。

未料西部幹線昨深夜傳出電力設備故障，昨晚間11時07分起，台鐵萬華到板橋間路線中斷，雙向不通，截至今晨仍在搶修，台鐵預估上午7時才能搶通，南下、北上列車皆有延誤。