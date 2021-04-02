太魯閣罹難助理司機受訓期間表現良好 同期同學不捨
台鐵發生歷史上最嚴重出軌意外，造成超過50人死亡、百人輕重傷， 連助理司機江沛峰也罹難，一名與江沛峰同期受訓的同學說，他認識的江沛峰人很好，受訓期間很聽話，守規矩，一堂課都沒缺席，能在受訓後半年內當上助理司機，代表他表現很好，真的很可惜。
今天早上9點28分，台鐵太魯閣號408車次行經花蓮縣大清水隧道遭違停在斜坡的工程車滑落，列車遭撞擊出軌擦撞隧道壁、第4、5節車廂變形，第8節車廂死傷最多，袁姓司機及助理司機江沛峰被證實罹難。
消防員還在搶救時，與江沛峰同期受訓的同學，紛紛在其創立的108年鐵特考司機員LINE群組向江喊話，要江早日康復、保重，但江逃不過死劫，同學得知消息，都在LINE群裡打字「沛峰，一路好走」、「祝福進天堂」、「人生無常」。
與江同期受訓王姓男子說，江是2019年考上台鐵駕駛員，隔年受訓被分發到樹林機務段，受訓4個月後開始跟車，不到半年就當上助理司機，代表江在受訓期間表現很好。
王男說，江很年輕，應該才27、28歲，與江在北投受訓時，發現江很低調，對人很和善，上課都沒缺席、遲到，今天發生憾事，大家都覺得不捨，只能祝福他在天堂過得開心。
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