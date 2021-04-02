太魯閣出軌傷亡慘重 警政署動員254人次警力搶救

台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重。警政署成立災害緊急應變指揮所，署長陳家欽坐鎮指示分工警戒、治安、鑑識訪查、服務組，要求加強現場巡邏及警戒提高見警率，已動員254人次警力協助搶救。

警戒組由花蓮縣警察局負責，管制現場交通以利救援人力、器材及物資進出。治安組由花蓮港務警察總隊、保安警察第一總隊支援花蓮、鐵路警察局，維護車廂安全及保全財物，禁止閒雜人等進入，協助罹難者家屬完成遺體相驗。

刑事局派7名鑑識人員加入鑑識訪查組，採樣指紋、DNA辨認罹難者身分，協助檢察官相驗，並清查待援乘客，通知家屬及相關安置措施。