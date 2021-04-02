快訊

太魯閣號50死事故 內政部：明起全國下半旗3日以示悼念

清明連假第2天南向車仍多！可避開7大地雷路段

太魯閣出軌傷亡慘重 警政署動員254人次警力搶救

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重。警政署成立災害緊急應變指揮所，署長陳家欽坐鎮指示分工警戒、治安、鑑識訪查、服務組，要求加強現場巡邏及警戒提高見警率，已動員254人次警力協助搶救。

警戒組由花蓮縣警察局負責，管制現場交通以利救援人力、器材及物資進出。治安組由花蓮港務警察總隊、保安警察第一總隊支援花蓮、鐵路警察局，維護車廂安全及保全財物，禁止閒雜人等進入，協助罹難者家屬完成遺體相驗。

刑事局派7名鑑識人員加入鑑識訪查組，採樣指紋、DNA辨認罹難者身分，協助檢察官相驗，並清查待援乘客，通知家屬及相關安置措施。

服務組配合台鐵、花蓮縣政府提供家屬訊息，通知乘客家屬並前往照護；若有需要，警政署派專車載送罹難者家屬至相驗處所，鐵路警察會登記保管旅客行李後續發還。

台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重，警政署成立災害緊急應變指揮所，已動員254人次警力協助搶救。圖／警政署提供
台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重，警政署成立災害緊急應變指揮所，已動員254人次警力協助搶救。圖／警政署提供
台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重，警政署成立災害緊急應變指揮所，已動員254人次警力協助搶救。圖／警政署提供
台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重，警政署成立災害緊急應變指揮所，已動員254人次警力協助搶救。圖／警政署提供
台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重，警政署成立災害緊急應變指揮所，已動員254人次警力協助搶救。圖／警政署提供
台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重，警政署成立災害緊急應變指揮所，已動員254人次警力協助搶救。圖／警政署提供
台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重，警政署成立災害緊急應變指揮所，已動員254人次警力協助搶救。圖／警政署提供
台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重，警政署成立災害緊急應變指揮所，已動員254人次警力協助搶救。圖／警政署提供
台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重，警政署成立災害緊急應變指揮所，已動員254人次警力協助搶救。圖／警政署提供
台鐵太魯閣號花蓮縣出軌傷亡慘重，警政署成立災害緊急應變指揮所，已動員254人次警力協助搶救。圖／警政署提供

警察 台鐵

延伸閱讀

花蓮青旅老闆臨時開會躲劫 驚呼「恍如隔世」

太魯閣出軌意外 體育大學兄妹相約返家掃墓不幸罹難

太魯閣號事故釀嚴重死傷 台鐵理賠、醫療協助窗口看這

盡社會責任！太魯閣出軌南山人壽給慰問金：非保戶也有

相關新聞

太魯閣罹難助理司機受訓期間表現良好 同期同學不捨

台鐵發生歷史上最嚴重出軌意外，造成超過50人死亡、百人輕重傷， 連助理司機江沛峰也罹難，一名與江沛峰同期受訓的同學說，他...

太魯閣事故50人罹難 花蓮縣府公布13名罹難者名單

台鐵408次太魯閣今天在花蓮清水隧道發生重大事故，由於有50名死者，花蓮縣政府公布截至今晚9點已確認罹難者名單，目前有1...

濃煙嚇人！清明連假彰化公墓火警 火勢猛烈延燒路邊車

彰化縣福興鄉第六公墓旁今天傍晚發生火警，火勢延燒猛烈延燒到停在路邊的一輛大貨車，一發不可收拾，由於黑煙直衝天際，嚇壞居民...

台鐵太魯閣號事故54死 花蓮市殯葬所調冰櫃因應

台鐵太魯閣號408車次出軌意外，現場統計死亡達54人，花蓮地檢署檢察官會同法醫在花蓮市殯儀館相驗，市公所殯葬所徵調冰櫃因...

阿里山公路下方達邦公路又火警 消防局滅火林管處警戒

嘉義縣阿里山鄉嘉義林區管理處大埔事業區第228、229林班地上月18日發生大火，歷經5天超過97小時滅火。清明連假頭一天...

動漫迷行竊鬼滅之刃周邊 偷娃娃機台過程全都錄

沈姓動漫迷，疑似為取得鬼滅之刃周邊產品，本月16、17日持娃娃機公鎖鑰匙，打開娃娃機台竊取19件鬼滅周邊，經台主發現失竊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。