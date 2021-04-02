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濃煙嚇人！清明連假彰化公墓火警 火勢猛烈延燒路邊車

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣福興鄉第六公墓旁今天傍晚發生火警，火勢延燒猛烈延燒到停在路邊的一輛大貨車，一發不可收拾，由於黑煙直衝天際，嚇壞居民，幸好沒人受傷，詳細起火原因火調人員還要進一步調查。

彰化縣福興鄉第六公墓旁傍晚發生雜草火警，因疑似延燒到路邊車輛，消防局4點53分獲報派出5輛消防車共11人到場灌救，消防人員指出，到現場停在路旁的一輛大貨車受到波及，由於車內載著存放雞蛋的塑膠籃，火勢猛烈，車輛毀損，但還看得出外觀，立即佈線搶救，火勢在5點53分控制。

彰化縣福興鄉第六公墓旁火警延燒到路旁大貨車，遠遠看就可看到濃煙。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化縣福興鄉第六公墓旁火警延燒到路旁大貨車，遠遠看就可看到濃煙。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化縣福興鄉第六公墓旁火警延燒到路旁大貨車，消防人員到場灌救。記者林敬家／翻攝
彰化縣福興鄉第六公墓旁火警延燒到路旁大貨車，消防人員到場灌救。記者林敬家／翻攝
彰化縣福興鄉第六公墓旁火警延燒到路旁大貨車，火勢猛烈。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化縣福興鄉第六公墓旁火警延燒到路旁大貨車，火勢猛烈。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化縣福興鄉第六公墓旁火警延燒到路旁大貨車。記者林敬家／翻攝
彰化縣福興鄉第六公墓旁火警延燒到路旁大貨車。記者林敬家／翻攝

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