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濃煙嚇人！清明連假彰化公墓火警 火勢猛烈延燒路邊車
彰化縣福興鄉第六公墓旁今天傍晚發生火警，火勢延燒猛烈延燒到停在路邊的一輛大貨車，一發不可收拾，由於黑煙直衝天際，嚇壞居民，幸好沒人受傷，詳細起火原因火調人員還要進一步調查。
彰化縣福興鄉第六公墓旁傍晚發生雜草火警，因疑似延燒到路邊車輛，消防局4點53分獲報派出5輛消防車共11人到場灌救，消防人員指出，到現場停在路旁的一輛大貨車受到波及，由於車內載著存放雞蛋的塑膠籃，火勢猛烈，車輛毀損，但還看得出外觀，立即佈線搶救，火勢在5點53分控制。
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