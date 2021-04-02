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直播／太魯閣號出軌釀54死 台鐵出面說明

台鐵缺的這三項！專家：換幾個交通部長都沒用

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台鐵太魯閣號事故54死 花蓮市殯葬所調冰櫃因應

中央社 / 花蓮縣2日電

台鐵太魯閣號408車次出軌意外，現場統計死亡達54人，花蓮地檢署檢察官會同法醫在花蓮市殯儀館相驗，市公所殯葬所徵調冰櫃因應；慈濟醫院收治的6歲楊小妹傷重不治。

這起重大交通事故，現場統計死亡人數已達54人。花蓮市長魏嘉賢表示，罹難者人數是20年來最多，冰櫃不足部分已請民間殯葬業者和醫院支援協助；過去曾有0206地震經驗，曾徵調100個冰櫃，這次將支援前線搶救人員，對死者妥善安置。

罹難遺體陸續由救護車運送到花蓮市殯儀館，花蓮地檢署檢察官、法醫在臨時搭建的帳篷內相驗，家屬也陸續到場認屍，現場瀰漫悲傷氣氛

收治傷勢較重的花連慈濟醫院表示，送醫的52人中，其中4人重傷、16人中度傷勢、32人輕傷；現在住院10人、2人開刀中，1名6歲楊小妹死亡；還有一名年約10歲、頭部大片撕裂傷的陳小弟弟當時和媽媽同坐在第7節車廂，經醫護人員詢問後，才知道陳小弟弟的母親當場失去呼吸心跳，小男孩飽受驚嚇一直抱緊陪同到醫院救治的阿嬤，畫面令人鼻酸。

依消防署通報，現場車廂內已無受困人員。另外，現場統計，54名死者中包括車廂內尋獲40具遺體，另搬運出遺體7具，加上1人送醫不治。

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，傷亡慘重。民間紅十字會救災隊也趕往現場救援，隊員林啟豐受訪表示，走進隧道裡，碰撞變形的車廂傾斜在內，車廂內狀況更是人間煉獄。中央社（紅十字會提供）
台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，傷亡慘重。民間紅十字會救災隊也趕往現場救援，隊員林啟豐受訪表示，走進隧道裡，碰撞變形的車廂傾斜在內，車廂內狀況更是人間煉獄。中央社（紅十字會提供）

車廂 檢察官 太魯閣 台鐵 殯儀館

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