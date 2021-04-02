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阿里山公路下方達邦公路又火警 消防局滅火林管處警戒

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義阿里山鄉嘉義林區管理處大埔事業區第228、229林班地上月18日發生大火，歷經5天超過97小時滅火。清明連假頭一天，阿里山公路下方的達邦公路嘉169線23公里處，下午邊坡竹林又起火，消防人員射水滅火中，嘉義林管處獲報後調派人員警戒。

林管處指出，起火點距上次火警地點逾2公里，未燒到林班地，林務人員警戒中。消防局下午3點11分獲報，嘉169縣道達邦公路23公里處，路旁邊坡竹林起火燃燒，通知林管處理；消防局派遣奮起湖分隊3車5人前往支援，現場燃燒面積約0.2公頃，仍在處理中。

阿里山鄉嘉義林區管理處大埔事業區第228、229林班地，上月18日發生大火，歷經5天超過97小時滅火。受災的阿里山森林遊樂區飯店業者、嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂認為大火是人禍造成；嘉義地檢署主動分案朝公共危險罪方向偵辦，保七總隊嘉義分隊調閱起火點達邦公路路口監視器，過濾調查，並請消防局火調鑑識人員協助。

阿里山公路下方達邦公路下午又火警， 消防局滅火，林務人員警戒。記者魯永明 ／翻攝
阿里山公路下方達邦公路下午又火警， 消防局滅火，林務人員警戒。記者魯永明 ／翻攝
阿里山公路下方達邦公路下午又火警， 消防局滅火，林務人員警戒。記者魯永明 ／翻攝
阿里山公路下方達邦公路下午又火警， 消防局滅火，林務人員警戒。記者魯永明 ／翻攝
阿里山公路下方達邦公路下午又火警， 消防局滅火，林務人員警戒。記者魯永明 ／翻攝
阿里山公路下方達邦公路下午又火警， 消防局滅火，林務人員警戒。記者魯永明 ／翻攝

嘉義 阿里山

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