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動漫迷行竊鬼滅之刃周邊 偷娃娃機台過程全都錄
沈姓動漫迷，疑似為取得鬼滅之刃周邊產品，本月16、17日持娃娃機公鎖鑰匙，打開娃娃機台竊取19件鬼滅周邊，經台主發現失竊報案，警方循線通知沈男到案，並找回全數失竊物品，依照竊盜罪嫌函送法辦。
北市民權西路一處娃娃機日前發生竊案，娃娃機台主古姓男子報案稱，放在娃娃機內的鬼滅之刃商品失竊，損失約3千元。經警方調閱監視器發現，沈姓男子連續兩天著相同的黑色安全帽、淺色上衣、黑色長褲，打開娃娃機台搜刮物品離去。
警方循線通知沈男到案，並查扣鬼滅之刃毛巾10盒、金屬刀6盒、動漫背包3個，共計19件周邊商品，還有犯案工具娃娃機公鎖鑰匙1支，全案依照竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦，並發還動漫周邊給古男。
大同分局呼籲，娃娃機台業者可於機台上加裝防竊裝置，或設立相關預防措施加強防護，避免類似案件再度發生。
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