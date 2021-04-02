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東港溪疏濬工程埋心結 王姓包商撞車擄人今天投案

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市大樹區昨天凌晨發生擄人糾紛，吳姓男子因工程糾紛與同行結怨，昨遭王姓男子與綽號「滷蛋」的盧姓男子等7人開車包抄擄走，吳男被帶至山區毆打後釋回。警方表示，第一時間帶回3名嫌疑人，王姓主嫌自知難逃法網，今天下午主動投案。

4月1日凌晨2點左右，駕駛賓士轎車的吳姓工程包商從高雄大寮返家，途中遭3車追逐，吳男趁空打電話向妻子通報情勢危急，不久後接獲警方通報，大樹區九大路發生行車糾紛，吳男下車後疑遭王男率眾毆打，後來被對方強行擄走。

警方獲報啟動快打部隊，但吳男已經連人帶車被帶往他處，現場遺留王姓男子受損轎車。警方調查發現，吳姓被害人（32歲）疑與王姓友人（42歲）有十餘萬元工程款項糾紛，昨天凌晨雙方在大寮地區巧遇，王糾眾一路追逐至大樹，開車撞擊吳的轎車後將人帶至東照山「教訓」一番。

吳男被擄3小時後自行前往醫院就醫，轎車被開至汽車旅館丟棄，警方隨即抓到司機等3人，其餘4人在逃。警方指出，被害人吳姓男子因傷害等罪遭通緝，王男等4人今天下午1點左右，陸續前往鳥松分駐所投案，全案將依妨害秩序、傷害、強盜等罪嫌送辦。

警方初步了解，被害人吳男與王嫌原本是主雇關係，吳男自立門戶後與王嫌發生利益糾紛，日前兩人競爭屏東東港溪疏濬工程，吳男標得工程且常調度王嫌的挖土車，兩人工程款帳目不清，互控對方欠錢不還。

王姓主嫌（第二排中）因砂石疏濬利益與被害人發生糾紛，昨天凌晨率眾擄人。記者徐白櫻／翻攝
王姓主嫌（第二排中）因砂石疏濬利益與被害人發生糾紛，昨天凌晨率眾擄人。記者徐白櫻／翻攝
仁武警分局與高市刑大組專案小組偵辦擄人案，今天由分局長蔡文峰（中）宣布破案。記者徐白櫻／攝影
仁武警分局與高市刑大組專案小組偵辦擄人案，今天由分局長蔡文峰（中）宣布破案。記者徐白櫻／攝影

東港 屏東 強盜

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