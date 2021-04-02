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影／ 不讓墾丁「台灣祭」染毒 海巡偵蒐犬和緝毒犬進駐
屏東墾丁今年迎來久違的流行音樂盛事「台灣祭」，今明兩天在墾丁大灣不斷電開唱，大批樂迷相秋南下，海巡署南部分署第6岸巡隊、屏東縣警局聯手編組專案勤務，合力維護大灣遊憩區場周邊的治安；為打造健康、乾淨、快樂，只有音樂沒有毒品的演唱會環境，海巡偵蒐犬和保3總隊緝毒犬今天也分頭對停車場、樹叢間實施巡查。
墾丁春天音樂季源於1995年4月，2名來台自助旅遊的美籍青年和友人到墾丁開收費演唱會，取名「春天吶喊」，自此掀起4月「春吶熱」，看中音樂經濟商機的民間大小音樂派對隨之而起，也衍生吸毒和破壞環境等亂象，每到墾丁春天音樂季，警方調動大批支援警力進駐，保3總隊警犬分隊緝毒犬也加入，3年前春吶出走後即取消，今年「台灣祭」雖是官辦，警方不敢大意，比照當年墾丁春天音樂季的規格部署。
清明連假墾丁遊客量爆增，為防範活動期間有違法脫序情事，南部分署第6岸巡隊、恆春分局及保7總隊等單位今天起加強墾丁大街周邊海岸、街道巡邏密度，並調度海巡偵搜犬區隊2隻緝毒犬與保3總隊警犬分隊針對停車場、樹叢間實施巡查，讓遊客在安全環境下與樂手一起歡唱。
昨晚「台灣祭」開幕暖場演唱時，恆春警方發現有超跑車隊南下在墾丁大街集結，車主展現超跑的性能，其中不乏車輛改裝及阻礙道路情事，為還道於民，警方在台26線省北路段南下車道、墾丁青年活動中心旁、墾丁大街等地點設置多個臨時攔檢點，與環保及公路監理單位聯合執行稽查，針對超速、車輛改裝及噪音部分強力執法，展現取締違規決心。
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