影／ 不讓墾丁「台灣祭」染毒 海巡偵蒐犬和緝毒犬進駐

屏東墾丁今年迎來久違的流行音樂盛事「台灣祭」，今明兩天在墾丁大灣不斷電開唱，大批樂迷相秋南下，海巡署南部分署第6岸巡隊、屏東縣警局聯手編組專案勤務，合力維護大灣遊憩區場周邊的治安；為打造健康、乾淨、快樂，只有音樂沒有毒品的演唱會環境，海巡偵蒐犬和保3總隊緝毒犬今天也分頭對停車場、樹叢間實施巡查。

墾丁春天音樂季源於1995年4月，2名來台自助旅遊的美籍青年和友人到墾丁開收費演唱會，取名「春天吶喊」，自此掀起4月「春吶熱」，看中音樂經濟商機的民間大小音樂派對隨之而起，也衍生吸毒和破壞環境等亂象，每到墾丁春天音樂季，警方調動大批支援警力進駐，保3總隊警犬分隊緝毒犬也加入，3年前春吶出走後即取消，今年「台灣祭」雖是官辦，警方不敢大意，比照當年墾丁春天音樂季的規格部署。

清明連假墾丁遊客量爆增，為防範活動期間有違法脫序情事，南部分署第6岸巡隊、恆春分局及保7總隊等單位今天起加強墾丁大街周邊海岸、街道巡邏密度，並調度海巡偵搜犬區隊2隻緝毒犬與保3總隊警犬分隊針對停車場、樹叢間實施巡查，讓遊客在安全環境下與樂手一起歡唱。