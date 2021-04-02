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六旬婦誤信投資損失八成政府負責 要匯美金5萬被警攔阻

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣六旬翁姓婦人聽朋友介紹「每月投資率報酬率8%」，帶著5萬美金要匯到這家公司設在印尼的銀行帳戶，行員覺得她神情有異，暗中報警，翁婦很有信心的告訴到場的員警，「政府會幫投資人停損」，令在場人員哭笑不得，員警再三苦勸才打消她的「投資」念頭。

北斗警分局今天統計，今年成功防詐騙5件，防止民眾財損300萬元，加上攔阻翁女被詐騙，防止民眾財損達440萬元，詐騙手法以誘騙民眾投資和網購商品，電匯款項為主。

北斗警分局副分局長陳桂彬今天表示，北斗警分局3月31日上午到台中銀行埤頭分局宣導反詐騙，當天下午翁婦匯款，聲稱要匯到某公司的印尼銀行，行員吳雅萍覺得她很像警分局舉例個案，神情有異、說不清楚匯款目的和對象，追問那家公司營業項目、投資標的，翁婦都講不清楚，只說「依照多年投資理財經驗，匯款過去，每月投資報酬率8%，沒問題。」

行員吳雅萍暗中通知埤頭派出所，員警是黃小玲、邱啓喆到場又多問幾個問題，翁婦還是語焉不詳，最後信心十足回答「政府會幫投資人停損」，員警巷詫異反問什麼停損？翁婦答稱，那家公司告訴她，如果投資虧損，政府幫投資人分攤80%，公司吸收10%，投資人僅損失10%，有政府，不用擔心，令在場人員啼笑皆非。

埤頭派出所所長劉晏誠表示，員警找出金管投資規定，沒有所謂投資人虧損由政府承擔的條款，翁婦楞了半天，坦承對這項投資確有一點疑慮，因為對自己的投資理財很有自信，才決定電匯5萬元美金。員警又說了數件的類似詐騙案，翁婦頻頻點頭，再三向警方和分行經理黃春敏、行員和員警道謝之後離去。

北斗警分局感謝台中銀行埤頭分行協助反詐騙。圖／警方提供
北斗警分局感謝台中銀行埤頭分行協助反詐騙。圖／警方提供

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