搶票難、還得憂交通事故 孫大川嘆：我們花東人的悲哀

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌，車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，造成嚴重死傷，各界馳援中。前監察院副院長、政大台文所兼任副教授孫大川也因為這起事故，稍早列車暫時停靠在和仁站，他稍早在臉書ＰＯ文回顧猴硐邊坡滑動，當時也造成嚴重誤點。他說，這真是花東人的悲哀，搶票難上加難，4至5個小時回家的路，還得擔憂三不五時發生的交通事故。

孫大川表示，今天要回台東掃墓，因前方有太魯閣號出軌（沒搶到票的那一班），因此受困在和仁站，列車長輕鬆冷靜的播音説，請大家待在車內，滯留時間可能較長。

去年底，新北市瑞芳猴硐路段因連續豪雨造成二度邊坡滑動，導致宜蘭線東西正線完全中斷，經台鐵搶修，在2021年2月3日恢復雙向通車。孫大川回顧，當時七、八十歲的哥哥姊姊們，搭普悠瑪號從台東到台北來探望我，在猴硐遇到列車事故，受困四個多小時，天冷丶下雨又饑又渴，最後他們走路找到計程車往台北。

孫大川說，到家時看一行老人大包小包走下計程車如難民，不免心酸，晚間看到交通部長林佳龍在電視上嘉勉鐵路局人員，說他們辛苦了、處置得宜，「老人家們憤憤不平」。

「其實這真是我們花東人的悲哀」，孫大川說，不僅搶票難上加難，4至5個小時回家的路，還得擔憂三不五時發生的交通事故。

孫大川也表示，後座的阿美族夫妻聊到「之前是普悠瑪，現在是太魯閣，原住民做錯了什麼嗎？」他說，美麗的寶島台灣七十多年來進步多多，但更多環境品質和生活美感的提升有待加強，這和偉大的政治家們不同，對一般老百姓而言，生活便捷平安，應該比處理兩岸問題更為優先。

孫大川在文末也表示，車子起動了，還好只耽誤一個多小時，感謝工程人員的辛勞，希望回程時一路平安，台灣can help！