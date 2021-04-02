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年輕護理師趕上班撞橋墩摔落3層樓高橋下 送醫急救中
嘉義市張姓女護理師今天上午7時許騎車趕上班，行經荖藤里莊敬橋，疑自撞橋邊後摔落約3層樓高的橋下，經嘉義市消防局派員救援上岸，意識不清且疑似有多處骨折，送醫急救後疑有腦出血，目前在加護病房插管觀察，事故原因仍待警方調查。
嘉義市消防局救護人員表示，7時45分受理民眾報案，抵達荖藤里莊敬橋現場時，發現疑似一輛機車自撞橋邊後橫躺於路邊，機車車頭已嚴重破損，附近民眾紛紛圍觀，並表示並未發現其他車輛蹤跡，只發現該騎士摔落約3層樓高的橋下。
據了解，23歲張女為醫院護理師，疑為了趕上班，騎機車轉彎時疑自撞橋墩、摔落橋下草地上，附近民眾剛開始還看到張女有翻身狀況，後來就沒動了，幸運的是現在枯水狀態，否則只要再過幾米，張女可能就掉到河中。
消防局表示，由於現場堤防十分陡深，消防員翻越下橋接觸傷者，評估傷者意識不清，且疑似有骨盆及左膝骨折且有耳漏情形，因為高處墜落，立即給予頸圈、長背板固定，將其傷口處衣物剪開檢視，並給予清洗傷口、包紮止血，運用繩索及現場民間人力，拖拉救援運送至堤防上，送往醫院急救。
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