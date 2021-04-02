年輕護理師趕上班撞橋墩摔落3層樓高橋下 送醫急救中

嘉義市年輕護理師，今天上午趕上班時疑騎車自撞橋墩，機車嚴重受損。記者卜敏正／翻攝

嘉義市張姓女護理師今天上午7時許騎車趕上班，行經荖藤里莊敬橋，疑自撞橋邊後摔落約3層樓高的橋下，經嘉義市消防局派員救援上岸，意識不清且疑似有多處骨折，送醫急救後疑有腦出血，目前在加護病房插管觀察，事故原因仍待警方調查。

嘉義市消防局救護人員表示，7時45分受理民眾報案，抵達荖藤里莊敬橋現場時，發現疑似一輛機車自撞橋邊後橫躺於路邊，機車車頭已嚴重破損，附近民眾紛紛圍觀，並表示並未發現其他車輛蹤跡，只發現該騎士摔落約3層樓高的橋下。

據了解，23歲張女為醫院護理師，疑為了趕上班，騎機車轉彎時疑自撞橋墩、摔落橋下草地上，附近民眾剛開始還看到張女有翻身狀況，後來就沒動了，幸運的是現在枯水狀態，否則只要再過幾米，張女可能就掉到河中。