恐怖大車內輪差 六龜八旬阿公遭混擬土車擦撞
清明節連假開始，今天上午10點左右，六龜新發大橋處發生預拌混凝土車與機車事故，疑似大車內輪差釀禍。一名騎機車的八旬長輩在上坡轉彎處與同向的混凝土車發生擦撞，孫姓阿公倒地受傷，送往旗山醫院救治。
台27線新發大橋路段限速30公里，上午10點左右，住在荖濃聚落的孫姓阿公騎車返家，通過新發大橋不久，阿公在爬坡轉彎路段被一輛預拌混凝土車撞上，人車後倒地受傷，救護車送下山就醫，所幸沒有生命危險。
六龜警分局指出，混凝土車與機車都是同向行駛，從六龜市區往寶來方向行進，兩車在爬坡轉彎處發生擦撞，初步懷疑是大車內輪車釀禍，阿公左腿擦傷，傷勢不嚴重，兩人都沒有喝酒，事故原因還要進一步調查釐清。
警方呼籲，今天是清明連假第一天，陸續有遊客進入六龜寶來、南橫天池等地出遊，遊客進入聚落應放慢車行速度，避免鄉下高齡長輩反應不及發生危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言