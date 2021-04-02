恐怖大車內輪差 六龜八旬阿公遭混擬土車擦撞

清明節連假開始，今天上午10點左右，六龜新發大橋處發生預拌混凝土車與機車事故，疑似大車內輪差釀禍。一名騎機車的八旬長輩在上坡轉彎處與同向的混凝土車發生擦撞，孫姓阿公倒地受傷，送往旗山醫院救治。

台27線新發大橋路段限速30公里，上午10點左右，住在荖濃聚落的孫姓阿公騎車返家，通過新發大橋不久，阿公在爬坡轉彎路段被一輛預拌混凝土車撞上，人車後倒地受傷，救護車送下山就醫，所幸沒有生命危險。

六龜警分局指出，混凝土車與機車都是同向行駛，從六龜市區往寶來方向行進，兩車在爬坡轉彎處發生擦撞，初步懷疑是大車內輪車釀禍，阿公左腿擦傷，傷勢不嚴重，兩人都沒有喝酒，事故原因還要進一步調查釐清。