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太魯閣號出軌司機身亡 同事淚：是新婚年輕司機…

恐怖大車內輪差 六龜八旬阿公遭混擬土車擦撞

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

清明節連假開始，今天上午10點左右，六龜新發大橋處發生預拌混凝土車與機車事故，疑似大車內輪差釀禍。一名騎機車的八旬長輩在上坡轉彎處與同向的混凝土車發生擦撞，孫姓阿公倒地受傷，送往旗山醫院救治。

台27線新發大橋路段限速30公里，上午10點左右，住在荖濃聚落的孫姓阿公騎車返家，通過新發大橋不久，阿公在爬坡轉彎路段被一輛預拌混凝土車撞上，人車後倒地受傷，救護車送下山就醫，所幸沒有生命危險。

六龜警分局指出，混凝土車與機車都是同向行駛，從六龜市區往寶來方向行進，兩車在爬坡轉彎處發生擦撞，初步懷疑是大車內輪車釀禍，阿公左腿擦傷，傷勢不嚴重，兩人都沒有喝酒，事故原因還要進一步調查釐清。

警方呼籲，今天是清明連假第一天，陸續有遊客進入六龜寶來、南橫天池等地出遊，遊客進入聚落應放慢車行速度，避免鄉下高齡長輩反應不及發生危險。

高雄六龜新發大橋上坡處發生混凝土車與機車擦撞事故，八旬老阿公倒地受傷。記者徐白櫻／翻攝
高雄六龜新發大橋上坡處發生混凝土車與機車擦撞事故，八旬老阿公倒地受傷。記者徐白櫻／翻攝
高雄六龜新發大橋上坡處發生混凝土車與機車擦撞事故，八旬老阿公倒地受傷。記者徐白櫻／翻攝
高雄六龜新發大橋上坡處發生混凝土車與機車擦撞事故，八旬老阿公倒地受傷。記者徐白櫻／翻攝

六龜 連假 南橫

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