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清明連假首日 北宜公路傳機車騎士遭大貨車撞重傷
清明連假首日，新北市北宜公路一早傳出機車騎士遭大貨車撞上車禍意外，機車疑似過彎失控滑倒，對向車道大貨車閃避不及撞上，機車騎士因傷重送醫後，目前在加護病房插管治療中。車禍事故確實發生原因現由警方調查釐清中。
新店警方今天上午7時8分獲報，石碇區北宜路27.3公里處，發生一起大貨車撞上機車的車禍意外，機車騎士趙姓男子（21歲）遭李姓男子（29歲）所駕駛營業大貨車撞上，趙男傷勢嚴重由石碇消防隊送新店耕莘醫院急救，目前在加護病房插管治療中。
據了解，趙男騎機車由新店往坪林方向車道行駛，疑似於過彎時失控自摔並滑向對向車道，大貨車因閃避不及直接撞上。車禍事故確實發生原因現由警方調查釐清中。
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