影／睡臥東港堤防男口音好怪 一查竟是大陸籍失聯逃犯

海巡署南部分署第5岸巡隊鹽埔安檢所昨晚執行巡邏勤務時，在屏東縣東港溪畔發現1名可疑男子，盤查時發現他說話的口音字正腔圓，研判是大陸籍，帶回調查確認是大陸籍的失聯逃逸犯，訊後交由內政部移民署屏東縣專勤隊辦理。

海巡署南部分署第5岸巡隊說，昨晚10時許，鹽埔安檢所巡邏員在東港溪旁發現1名男子躺臥堤防邊，盤查發現他的口音不像本國人，帶回調查，查知該名王姓陸籍男子年45歲，108年8月10日自福建省漳州港游泳偷渡至金門，經海巡人員移送後入監服刑。