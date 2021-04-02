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影／睡臥東港堤防男口音好怪 一查竟是大陸籍失聯逃犯
海巡署南部分署第5岸巡隊鹽埔安檢所昨晚執行巡邏勤務時，在屏東縣東港溪畔發現1名可疑男子，盤查時發現他說話的口音字正腔圓，研判是大陸籍，帶回調查確認是大陸籍的失聯逃逸犯，訊後交由內政部移民署屏東縣專勤隊辦理。
海巡署南部分署第5岸巡隊說，昨晚10時許，鹽埔安檢所巡邏員在東港溪旁發現1名男子躺臥堤防邊，盤查發現他的口音不像本國人，帶回調查，查知該名王姓陸籍男子年45歲，108年8月10日自福建省漳州港游泳偷渡至金門，經海巡人員移送後入監服刑。
第5岸巡隊說，王姓男同年11月3日刑滿出獄後被限制其住居，但在去年12月間，因未定期向移民署台北市專勤隊報到，列管為失聯人員，王從北部一路往南流浪至屏東縣新園鄉，過著有一餐沒一餐的日子，也沒人敢收留，帶著簡單的行李晚上睡在堤防邊。
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