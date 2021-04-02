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酒後揮舞殺豬刀 員警泰山壓頂制服送醫

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

田中警分局員警勸張姓男子酒後不要騎機車。圖／田中警分局提供
田中警分局員警勸張姓男子酒後不要騎機車。圖／田中警分局提供

彰化縣二水鄉張姓男子酒後亂性，在家咆哮和大喊不想活，員警據報趕到，張男拿出殺豬刀作勢要切腹自殺，支援警力和消防醫護人員到達，員警趁他不注意時，拿出警棍打落殺豬刀，並像美式橄欖球賽撲上，制止憾事發生。

田中警分局今天表示，二水分駐所警員江忠旺、林瑞銘昨天接到衛生局通報，有一名張姓男子在家揚言輕生，員警趕到，遠遠聽見張男大喊大叫，進屋看見他邊喝邊發脾氣亂罵。

張男一見警察來了，轉身跑進廚房拿出長約25公分的殺豬刀，不停地揮舞，逼員警不要靠近，員警好言相勸，張男反而握住殺豬刀作勢切腹自殺，威脅警方讓他離開住處。員警假裝離去，但在屋外聯絡支援警力和消防救護人員。

約20分鐘後，張男打算騎機車外出訪友，走出家門發現員警還在屋外，立即拿起殺豬刀威脅警察離開，這時支援的警力故意上前，轉移張男注意力，二水分駐所員警持警棍打他的手腕，殺豬刀從他手中掉落，員警江忠旺身材壯碩，泰山壓頂態勢壓制他動彈不得，依法保護管束，送到衛福部立彰化醫院就醫。

田中警分局員警制服張男，強制送醫就醫。圖／田中警分局提供
田中警分局員警制服張男，強制送醫就醫。圖／田中警分局提供

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