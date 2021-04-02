16歲少年駕賓士撞BMW 維修百萬不出面 車主：要逃多久

許姓少年違規迴轉，黃駕駛BMW自小客行經該處，閃避不及迎頭撞上，許駕駛的賓士車車身也受損嚴重。記者卜敏正／翻攝

嘉義16歲許姓少年日前駕駛友人賓士車違規迴轉，撞上黃姓男子駕駛的BMW，黃男受傷送醫治療後暫無大礙，但車子受損嚴重維修費達百萬，許姓少年、家屬都不出面談賠償，黃更感嘆家長處理態度，「難道要讓孩子逃避一輩子嗎?」

16歲許姓少年去年12月4日中午，駕駛朱姓友人賓士汽車，行經嘉義市垂楊路223號前，在禁止迴轉路口違規迴轉，黃男駕駛BMW自小客行經該處，閃避不及迎頭撞上，黃的車頭毀損、安全氣囊爆開，黃因撞擊力道大受傷送醫，送醫前看到警方到場，許姓少年坦承無照駕駛，車上還有3名乘客。

黃男表示，送醫急救被診斷有腦震盪，所幸身體暫無大礙，但事發至今許姓少年居然只打電話來要求「用你的車險來賠償我」，卻完全不談其無照、違規、肇責，造成他人百餘萬車損以及受傷醫療費用，許的家屬也沒有任何道歉，肇事車主則坦言「駕駛無照保險無法理賠」。

黃姓男子感嘆，許姓少年肇事時未滿16歲， 之後還有很長的人生歲月，家屬難道要讓孩子「一輩子逃避」，汽車受損賠償金額是一回事，但這就是父母放任孩子無照駕駛，以及孩子做錯事該負擔的責任，他更擔心這樣教育下的孩子，未來怎麼辦？