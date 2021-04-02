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加入Line團購群組購物 年輕媽媽險被騙19萬7千奶粉錢
台南市新營分局中山路派出所昨天中午12時許接獲郵局人員通知，一名年輕媽媽欲匯大額款項購買嬰兒奶粉，疑似遭到詐騙。警方到場了解，27歲翁姓女子，平日有加入Line團購群組購買生活用品，日前有人加她Line好友，自稱有管道可以從藥局以低於行情價購買奶粉，才依指示前往郵局匯款19萬7千元，員警勸說這是詐騙手法，一語驚醒，翁女打消匯款，守住奶粉錢。
警員郭子豪提醒翁女，這是詐騙集團常用之手法，以多則網路代購奶粉被騙案例向其說明，一語驚醒夢中人，翁女才向警方表示之前也有類似經驗被騙，損失7千餘元，這時才發現自己又差點被騙了。
中山路派出所所長吳建華提醒，網路購物便利且價格低廉，不少民眾經常在網路或Line群組上團購，但也成了詐騙集團眼中待宰肥羊，在享受方便購物的同時，民眾也要懂得保護自己，若有不慎就有可能受騙上當，賠上金錢。
吳建華說，發生在購物平台上的詐騙手法與詐騙集團慣用的一樣，只是通路不同罷了，如詐騙電話變成了詐騙e-mail，基本上詐騙金錢的本質不變，提醒民眾小心避免被騙，倘若發現類似手法，自身無法辨別，可立即前往警察機關或撥打110、165專線報案釐清真偽。
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