快訊

4人命危！工程車侵入路線 台鐵太魯閣號出軌車廂變形搶修不易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣號出軌 運安會即刻立案調查搭直升機趕赴現場

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵太魯閣號今天發生出軌事故。圖／取自臉書公開社團阿美族的歌
台鐵太魯閣號今天發生出軌事故。圖／取自臉書公開社團阿美族的歌

台鐵408次太魯閣號，上午9時28分於崇德=和仁間東線(k51+250)發生正線出軌事故，第2、3車出軌、3到8車在隧道內，可能肇因與工程車侵入路線有關，目前正卡在清璀隧道內。國家運輸調查委員會說，即刻立案調查，並派空勤直升機趕赴現場，屬於鐵公路複合事故。

運安會主委楊宏智說，收到消息後立即派人趕赴現場，已有一位從蘇澳過去，另外四位會搭乘空勤直升機前往，因為屬於正線出軌事故，且有死傷，已經立案調查，屬於鐵公路複合事故。

交通部說，部長林佳龍在上午視察高公局離開後，已經收到台鐵的通知。他指示台鐵局代理局長祁文中，成立前進指揮所，祁亦趕赴現場中。稍待有進一步消息再告知。

祁文中說，目前正在往現場中，會跟運安會調查官一同前往。

出軌 台鐵

延伸閱讀

最美區間車首航 客讚：搭過最好火車

台鐵全新最美區間車首航 蔡英文宣告正式投入營運

遊覽車座椅安全 兩單位不同調

蘇花奪命遊覽車 鎖座椅的螺絲少了

相關新聞

不斷更新／台鐵太魯閣號大清水隧道出軌 車廂變形、4人無呼吸心跳

連假首日，台鐵北迴線傳出重大意外，一列從樹林發車開往台東的408次太魯閣號列車，上午9時許行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道...

不斷更新／台鐵太魯閣號驚傳出軌 肇因工程車侵入路線

清明連假第一天，台鐵太魯閣號驚傳出軌。台鐵408次太魯閣號，上午9時28分於崇德=和仁間東線(k51+250)發生出軌事...

太魯閣號出軌 蘇貞昌指示內政交通兩部長親自指揮救援

連假首日，台鐵北迴線傳出重大意外，一列從樹林發車開往台東的408次太魯閣號列車，上午9時許行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道...

蔡英文：太魯閣號事故 各單位全力投入救援

台鐵408次太魯閣號，上午9時28分於崇德和仁間東線（k51+250）發生正線出軌事故。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總...

台鐵太魯閣事故／家屬聯絡不到人 急像熱鍋螞蟻

台鐵太魯閣號408車次今天上午在花蓮縣大清水隧道發生嚴重事故，目前傳4人無生命跡象、20餘人輕重傷，車內尚有乘客未脫困。

台鐵太魯閣號今在大清水隧道出軌 北市消防局人車馳援

台鐵太魯閣號今在大清水隧道出軌，車廂變形、4人無呼吸心跳，北市消防局第一時間聯繫花蓮縣政府詢問是否需要支援，目前將出動救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。