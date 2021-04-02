太魯閣號出軌 運安會即刻立案調查搭直升機趕赴現場

台鐵408次太魯閣號，上午9時28分於崇德=和仁間東線(k51+250)發生正線出軌事故，第2、3車出軌、3到8車在隧道內，可能肇因與工程車侵入路線有關，目前正卡在清璀隧道內。國家運輸調查委員會說，即刻立案調查，並派空勤直升機趕赴現場，屬於鐵公路複合事故。

運安會主委楊宏智說，收到消息後立即派人趕赴現場，已有一位從蘇澳過去，另外四位會搭乘空勤直升機前往，因為屬於正線出軌事故，且有死傷，已經立案調查，屬於鐵公路複合事故。

交通部說，部長林佳龍在上午視察高公局離開後，已經收到台鐵的通知。他指示台鐵局代理局長祁文中，成立前進指揮所，祁亦趕赴現場中。稍待有進一步消息再告知。

祁文中說，目前正在往現場中，會跟運安會調查官一同前往。