聽新聞
test
0:00 / 0:00
太魯閣號出軌 運安會即刻立案調查搭直升機趕赴現場
台鐵408次太魯閣號，上午9時28分於崇德=和仁間東線(k51+250)發生正線出軌事故，第2、3車出軌、3到8車在隧道內，可能肇因與工程車侵入路線有關，目前正卡在清璀隧道內。國家運輸調查委員會說，即刻立案調查，並派空勤直升機趕赴現場，屬於鐵公路複合事故。
運安會主委楊宏智說，收到消息後立即派人趕赴現場，已有一位從蘇澳過去，另外四位會搭乘空勤直升機前往，因為屬於正線出軌事故，且有死傷，已經立案調查，屬於鐵公路複合事故。
交通部說，部長林佳龍在上午視察高公局離開後，已經收到台鐵的通知。他指示台鐵局代理局長祁文中，成立前進指揮所，祁亦趕赴現場中。稍待有進一步消息再告知。
祁文中說，目前正在往現場中，會跟運安會調查官一同前往。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言