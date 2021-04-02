無人傷小車禍手機拍攝可移車 基隆警請民眾可以這樣做

無人傷小車禍手機拍攝可移車，基隆警請民眾免枯等警察。圖／交通隊提供

清明連假不少民眾利用假期返鄉祭祖及出遊，人潮、車潮聚集容易發生車禍，基隆市警局交通隊提醒民眾，如發生無人傷亡、車輛尚能移動的輕微車禍，在警察未到達之前，可自行利用手機拍照、錄影存證後將車輛移置路旁，避免自己或他人發生二次事故，或是造成交通阻塞影響警察到場速度，增加等候時間。

交通隊副隊長吳誌權今天說，考量現今科技進步，無人傷亡且車輛尚能行駛的事故，採照相、錄影記錄車輛位置及現場痕跡等證據，也可達標繪功能與目的，因此「道路交通事故處理辦法」今年2月22日修正新增第3條第2項「車輛位置及現場痕跡證據之標繪，無人傷亡且車輛尚能行駛之事故，得採用攝影或錄影等設備記錄」，以降低員警及駕駛人發生二次事故風險及快速紓解車流壅塞，提高道路安全順暢。

交通隊指出，由於大部分民眾未隨身攜帶蠟筆及噴漆等具有標記功能物品的習慣，無法於現場即時實施標繪後移置車輛，恐有違規受罰之虞。

交通隊建議，民眾可能不清楚該如何拍照定位，或是懷疑自行拍攝的照片是否具有證據能力，須注意下列五大原則(一)於事故地點適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施；(二)拍攝全景，以標線為基準，於前、後方將事故車輛與周邊設施（如標誌、號誌、電線桿等）攝入。