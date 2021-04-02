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女大生夜店聚會被當傳播妹 搭訕男亂入噴椒辣水傷人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

2名女大學生趁連假開始，今天凌晨與朋友相約到夜店喝酒，遇周姓男子亂入搭訕，2女生不理會他，不久雙方離開夜店又在外相遇，周誤認其中2名女大學生是傳播妹，與另2名朋友發生口角爭 執，周涉嫌朝對方噴辣椒水，警方據報趕抵，逮捕滋事的周姓男子，依傷害罪嫌移送法辦。

警方了解，周姓男子（40歲）在高雄市前金區六合二路某商旅附設的酒吧，和朋友喝酒，他酒後見鄰桌有2對男女喝酒，便亂入鄰桌插話，搭訕王姓（23歲）、吳姓女子（24歲），王、吳和同桌的朋友許姓（26歲）、張姓（26歲）不理他，後來周便與朋友離開酒吧，不料，今天凌晨4點多，王、吳2女大生等4人離開，卻在商旅旁的巷子，再遇獨自等候計程車的周。

周帶著幾分醉意，又上前問2女大生是不是「經紀的」，引起王、吳2女生和就讀另所大學的許、張2男不悅，雙方才起口角，大聲爭吵。周竟涉嫌往許、張2男噴辣椒水。

警方據報商旅旁的巷子內發生多人糾紛，立即動員趕抵現場，發現許、張一把鼻涕、一把眼淚，王、吳2女也受波及，將5人全帶回派出所察問詳情，得悉周涉嫌滋事，而且4名大學生也要提告，將周姓男子依傷害罪嫌移送法辦。

警方察問涉嫌朝人噴辣椒水的周姓男子。記者林保光／翻攝
警方察問涉嫌朝人噴辣椒水的周姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌朝人噴辣椒水的周姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌朝人噴辣椒水的周姓男子。記者林保光／翻攝

大學生 傷害罪 夜店

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