貢寮曳引車40塊大理石磚飛砸對向車6傷 交通恢復

新北市貢寮區台2線87K，基隆往宜蘭方向，昨晚發生曳引車上載運的40塊大理石磚，疑因過彎時掉落，飛砸對向一輛廂型車，造成6人輕傷送醫，今天凌晨1點半已清理完畢，交通恢復順暢。

瑞芳警分局調查，林姓駕駛開營業曳引車附掛板車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經肇事地點時，載運之大理石磁磚約40塊掉落至對向基隆往宜蘭方向車道，造成曾男駕駛之自小客車煞車不及發生擦撞，車內6名乘客(含駕駛)均身體手腳多處擦挫傷，意識清楚，送往基隆長庚醫院治療，雙方駕駛人酒測值為零，全案依A2類交通事故處理。