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貢寮曳引車40塊大理石磚飛砸對向車6傷 交通恢復

聯合報 / 記者游明煌／即時報導

新北市貢寮區台2線87K，基隆往宜蘭方向，昨晚發生曳引車上載運的40塊大理石磚，疑因過彎時掉落，飛砸對向一輛廂型車，造成6人輕傷送醫，今天凌晨1點半已清理完畢，交通恢復順暢。

瑞芳警分局調查，林姓駕駛開營業曳引車附掛板車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經肇事地點時，載運之大理石磁磚約40塊掉落至對向基隆往宜蘭方向車道，造成曾男駕駛之自小客車煞車不及發生擦撞，車內6名乘客(含駕駛)均身體手腳多處擦挫傷，意識清楚，送往基隆長庚醫院治療，雙方駕駛人酒測值為零，全案依A2類交通事故處理。

警方說，事故現場因清理散落物大理石磁磚，由員警指揮單線雙向通行，時值夜間車輛稀少，未對交通造成影響。事故自小客車於0時28分拖離，散落物凌晨1時21分清理完畢，交通恢復順暢，肇事責任由警方調查。

貢寮曳引車上40塊大理石磚飛砸對向6傷，交通恢復。記者游明煌/翻攝
貢寮曳引車上40塊大理石磚飛砸對向6傷，交通恢復。記者游明煌/翻攝

基隆

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