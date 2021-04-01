南投某國小上漁獵課 五年級男童溺水1死1獲救

南投某國小今（1日）在溪畔上傳統漁獵課程時，2名五年級男學生不慎溺水，教師很快拉回一名男童，但另一名余姓學生則失蹤，警消獲報到場找到余姓男童送醫急救不治。示意圖／ingimage

南投仁愛鄉某國小今天在溪畔上傳統漁獵課程時，2名五年級男學生不慎溺水，教師很快拉回一名男童，但另一名余姓男學生則溺水失蹤，警消獲報到場找到余姓男童送醫急救不治。

南投縣仁愛鄉某國小五年級一個班級10名學生，今天前往學校附近的濁水溪進行傳統漁獵課程，一名余姓男童下午不慎溺水失蹤，南投縣消防局獲報，派遣仁愛、中心碑、日月潭等分隊趕往救援，警義消抵達後四散搜尋，近半小時後救起溺水男童，送醫但仍不治死亡。

據了解，案發地點為一處靜止水域，面積約50平方公尺，中間最深處約2到3公尺，搜救人員抵達後，四散全面搜尋水域，最後在中間最深處碰到男童身體，再由潛水人員搶救上岸，但男童獲救時已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，男童父母得知噩耗泣不成聲。

校方表示，這項漁獵課程為第2年辦理，五年級10名學生今天由3名教師、1名外聘救護員隨同到溪畔上課，其中2名男童涉水時不慎溺水，教師及救護員見狀趕緊下水搶救，立即拉回其中一名男童，無大礙，另一名男童最後則由消防隊救起。

校方表示，溺斃的余姓男童為當地賽德克族原住民，家境不是很好，男童上有哥哥、姊姊，還有一名出生才幾個月的妹妹，案發後男童父親趕往醫院，母親則與隨隊教師到派出所製作筆錄；男童後事將在部落依教會儀式進行，學校會申請保險理賠及協助處理後事，發生這種事「師生都很難過」，將暫停漁獵課程。