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台中港男性浮屍 警查出是74歲袁姓男子
台中港工作船渠海域昨晚被發現一具男性浮屍，消防隊前往救援，搜尋發現大體卡在消波塊已腐爛，今天台中港務警察總隊刑警隊採驗指紋追查死者身分，查出是74歲袁姓男子，檢警相驗認定是生前落水致死，無明顯外傷，是否有他殺嫌疑仍在調查。
台中港務消防隊昨晚接獲台中港警察總隊通報，有民眾在台中港工作船渠海域發現浮屍，立即出動防風林消防分隊消防人員趕抵現場，發現屍體卡在消波塊，消防隊員打撈屍體上岸已有腐爛情形，身上沒有證件。
台中港務警察總隊刑警隊採驗指紋追查死者身分，今天查出為台中市74歲袁姓男子。
家屬今天認屍指認表示，死者疾病纏身，二周前外出即失蹤，曾向警方報案協尋，他身上無明顯外傷，檢警初步朝死者意外落水方向調查。
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