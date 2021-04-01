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假扮工程師邀民眾「加碼」投資 高雄市刑大破詐騙水房
林姓男子利用廣告分享投資訊息，吸引不知情民眾加入，後來偽裝成工程師，宣稱投資平台有漏洞可鑽，鼓勵投資人匯款至指定帳號投錢「加碼」，後來民眾匯款後遲遲等不到獲利才察覺遭騙，高雄市刑大獲報後組成專案小組，日前逮捕林男在內等4名犯嫌，查扣109萬元現金，警訊後依詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署，警方正持續追查上游金主。
警方調查，林男等人在網路投放廣告，吸引不知情民眾點擊，等民眾上鉤後在安排集團成員偽裝成「工程師」教學如何投注獲利，並謊稱熟知平台漏洞慫恿投資人加碼保證獲利。
不少人被利益沖昏頭，傻傻依照林男等人指示，將現金匯款至指定帳戶內，作為解鎖出金費用，直到被害人驚覺有異時，已損失上百萬元。
高雄市刑大接獲民眾報案後組成專案小組，報請高雄地檢署指揮，掌握林男等人身分後，日前見時機成熟，持法院核發的搜索票至高雄市大寮區一棟民宅逮人，當場帶回林男等4名集團成員，起獲現金109萬元、手機3支、銀行存簿等，釐清受害人數。
經警方詢問後，林男等人被依詐欺罪、洗錢防制法移送地檢署偵辦，警方也正從查扣的相關物證向上溯源，釐清詳細金流擴大偵辦。
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