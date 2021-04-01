空勤一日雙救援成功 兩傷患平安送下山

南投山區今天發生2起山難，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊獲報後，一天出動兩次直升機，成功吊掛將分別為50歲的劉姓男子與林姓女子送下山，並送醫治療，完成任務。

空勤總隊表示，由13名山友組成的登山團，3月28日由花蓮瑞穗林道入山前往南三段，預計4月5日由南投信義鄉郡大林道下山。行經丹大溪源營地附近時，因其中一名50歲劉姓男子感到身體不適，有暈眩、嘔吐、全身無力致無法行走等症狀，因此向空勤求救。

空勤直升機在今天上午7點57分抵達目標區吊掛成功，降至花蓮德興棒球場，再由花蓮縣消防局救護車送往慈濟醫院治療。

另一起山難則是今天中午12點07分獲報，一行9人於3月31日從仁愛鄉屯原入山，前往攀登能高安東軍縱走，預計4月5日從仁愛鄉奧萬大下山，一名50歲林姓婦人不慎跌倒，導致右腳踝疑似脫臼、無法行走，其他9名山友於現場陪同待援。