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空勤一日雙救援成功 兩傷患平安送下山

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

南投山區今天發生2起山難，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊獲報後，一天出動兩次直升機，成功吊掛將分別為50歲的劉姓男子與林姓女子送下山，並送醫治療，完成任務。

空勤總隊表示，由13名山友組成的登山團，3月28日由花蓮瑞穗林道入山前往南三段，預計4月5日由南投信義鄉郡大林道下山。行經丹大溪源營地附近時，因其中一名50歲劉姓男子感到身體不適，有暈眩、嘔吐、全身無力致無法行走等症狀，因此向空勤求救。

空勤直升機在今天上午7點57分抵達目標區吊掛成功，降至花蓮德興棒球場，再由花蓮縣消防局救護車送往慈濟醫院治療。

另一起山難則是今天中午12點07分獲報，一行9人於3月31日從仁愛鄉屯原入山，前往攀登能高安東軍縱走，預計4月5日從仁愛鄉奧萬大下山，一名50歲林姓婦人不慎跌倒，導致右腳踝疑似脫臼、無法行走，其他9名山友於現場陪同待援。

但路程前進或撤退皆需要3天左右，搜救人員徒步至事故地點也要3至4天，因此申請直升機協助，以爭取救援時數。不過山區風速大且氣流紊亂，空勤實施高低空偵查，成功吊掛後，降落至花蓮德興棒球場，將傷患交由花蓮縣消防局安排轉診就醫，圓滿達成任務。

空勤總隊今天一天出動兩次直升機，成功吊掛將分別為50歲的劉姓男子與林姓女子送下山，並送醫治療，完成任務。圖／楊姓民眾提供
空勤總隊今天一天出動兩次直升機，成功吊掛將分別為50歲的劉姓男子與林姓女子送下山，並送醫治療，完成任務。圖／楊姓民眾提供
一名50歲林姓婦人不慎跌倒，導致右腳踝疑似脫臼、無法行走，空勤總隊為爭取時效，申請直昇機救援。圖／空勤總隊提供
一名50歲林姓婦人不慎跌倒，導致右腳踝疑似脫臼、無法行走，空勤總隊為爭取時效，申請直昇機救援。圖／空勤總隊提供
一名50歲劉姓男子感到身體不適，有暈眩、嘔吐、全身無力致無法行走等症狀，因此向空勤求救。圖／空勤總隊提供
一名50歲劉姓男子感到身體不適，有暈眩、嘔吐、全身無力致無法行走等症狀，因此向空勤求救。圖／空勤總隊提供

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