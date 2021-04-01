改裝車噪音擾民 楊梅警鐵腕取締開罰12件

為維護治安及道路寧靜，桃園市楊梅警分局3月31日配合桃園市環保局在新屋市區主要道路實施聯合稽查，員警於2小時內共攔查27輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有12輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗，警方希望以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

近期楊梅地方臉書社團，頻頻有網友發文抱怨改裝車輛橫行街頭，甚至在道路上高速行駛，發出的刺耳音爆擾人，讓在地居民不堪其擾。