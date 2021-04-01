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改裝車噪音擾民 楊梅警鐵腕取締開罰12件
為維護治安及道路寧靜，桃園市楊梅警分局3月31日配合桃園市環保局在新屋市區主要道路實施聯合稽查，員警於2小時內共攔查27輛汽、機車，經環保局實施排氣音量檢測，其中有12輛機車為非法改裝排氣管且噪音超標，現場立即開罰並責令改正及複驗，警方希望以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。
近期楊梅地方臉書社團，頻頻有網友發文抱怨改裝車輛橫行街頭，甚至在道路上高速行駛，發出的刺耳音爆擾人，讓在地居民不堪其擾。
楊梅警分局長黃富村表示，部分車主或年輕朋友因個人喜好，對車輛設備擅自進行改裝，恐將違反相關法令規定，且改裝排氣管或拆除消音器，導致車輛噪音逾管制標準，更嚴重影響民眾生活品質，為嚇阻不當改裝車輛影響安寧，警方將持續與環保及監理單位嚴格執行稽查工作。
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