大陸漁民深入烏坵 當地人憂國防破口

中國湄洲島李姓男子偷渡到金門烏坵「投奔自由」，當地民眾表示，中國漁民侵門踏戶事件層出不窮，原在大小坵附近海域捕撈漁獲，後來得寸進尺，到小坵潛水抓螺，甚至上岸尋覓貝類，憂心國防出現破口。

烏坵距金門本島72浬，總面積1.2平方公里，由大坵嶼和小坵嶼組成；烏坵鄉1954年起由金門縣代管，行政區劃分為大坵和小坵2個村。戶籍人口600多人，常住30人左右。

金門岸巡隊烏坵安檢所3月27日晚上8時左右，接獲國防部烏坵守備大隊通報，在烏坵鄉大坵南方新娘房岸際發現一名行跡可疑男子，立即通報烏坵安檢所共同前往盤查，之後查證這名男子為非法入境中國籍人士。

岸巡隊參謀主任刁子敬30日受訪表示，經攔查後確認這名男子姓李，年約30多歲，自稱住湄洲島，因為嚮往台灣的自由民主，而以鐵條、繩索、木板、保麗龍、塑膠墊和塑膠布等簡便材質自製動力浮具，由福建一帶沿海泅渡來金門。

不過，據土生土長的烏坵文史工作者高丹華了解，李男從新娘房岸際上島後，步行到金門縣警察局金湖分局烏坵分駐所附近被發現，並非如岸巡隊所言，是在新娘房岸際即遭烏坵守備大隊和岸巡人員聯手逮獲。

高丹華說，中國漁民侵門踏戶事件層出不窮，早先是在小大坵附近海域捕撈漁獲，後來得寸進尺，來到小坵潛水抓螺，甚至上岸尋覓貝類。金門岸巡隊解釋，由於國軍對中國漁民沒有執法權，如發現中國漁民在岸際時，會通報岸巡隊前來處置，但常常岸巡隊人員趕到現場時，中國漁民已鳥獸散。軍方表示，除非中國漁民進入營區，否則軍方沒有權利處置。

高丹華表示，從大坵新娘房據點到分駐所約有500公尺距離，對仍受「要塞保壘法」管制的烏坵島而言，等於是深入島內核心地區；中國男子能在這裡自由行走，如入無人之境，其中所凸顯的是國防安全出現破口問題，令人憂心。

此外，高丹華說，30年前的烏坵守軍守在海岸第一排，居民宛如住在軍方的保護區內；現在大小坵守軍都住在島上「大後方」，尤其小坵海邊和岸上已是中國漁民摸魚潛水之地，沒有防衛能力的村民首當其衝。

金門岸巡人員逮捕李男後，通知衛生福利部疾病管制署及金門縣衛生局等單位，依中央疫情指揮中心規定程序進行處置。李男已於3月28日押返金門本島，目前在岸巡隊隔離中，預定4月10日出關。後續全案依將依違反入出國及移民法、國安法移請金門地檢署偵辦。