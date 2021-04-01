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捲入詐欺案？桃園同居男女尋短一死、一昏迷

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市52歲卓姓女子一年多前認識林姓男子交往，進而在大園區菓林地區同居，今年3月間，林男涉及一起詐欺案遭檢方發布通緝，卓女本月中旬情緒不穩，2人隨後前往大園一家商店購買木炭等工具，相約在同居住處尋短，卓女哥哥昨天下午聯絡不到，前往棹女住處發現2人倒在臥室OHCA，119送醫急救，卓女不治、林男昏迷仍在搶救中，檢警今天下午相驗，無他殺之嫌。

警方調查，卓女未婚，去年認識林姓男子交往後同居，林男涉及台中一起詐欺案，本月中旬遭台中地檢署發布通緝，卓女情緒不穩，2人生活不易，興起想不開念頭，透過Line通訊對話，2人本月24日前往一家商店購買木炭及工具等物，卓女哥哥昨天下午找不到卓女，趕到她住處，發現卓女巷林男倒在臥室OHCA送醫急救，卓女不治、林男昏迷垂危搶救中。

現場發現燃燒的木炭等東西，現場完整，2人未留遺書，檢警與法醫相驗卓女死因，研判為一氧化碳中毒死亡，無他殺之嫌，家屬對死因沒有意見，檢方相驗後將卓女遺體交由家屬處理善後。

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桃園市卓女與同居林姓男友相約住處尋短，一死一昏迷，檢警相驗死因無他殺之嫌。記者曾增勳／攝影
桃園市卓女與同居林姓男友相約住處尋短，一死一昏迷，檢警相驗死因無他殺之嫌。記者曾增勳／攝影

通緝 詐欺 一氧化碳中毒

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