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機車男規避取締塗改車牌 苗警鷹眼識破攔查送辦

中央社 / 苗栗縣1日電

苗栗一名男子為避免違規遭取締受罰，異想天開擅自塗改機車車牌號碼，未料行經南苗派出所前停等紅綠燈時，遭眼尖員警識破，當場攔查依偽造文書罪嫌送辦。

苗栗警分局今天表示，這名年約50多歲彭姓男子日前騎乘經變造車牌的機車，行經南苗派出所前路段，因遇紅燈只好在停等區暫停，正巧南苗派出所長范植英、警員吳昊軒走出派出所欲執行巡邏勤務，范植英一眼發現彭男機車車牌疑有塗改，且僅以紅色塑膠繩綁在車後，立即上前盤查。

警方仔細檢視機車車牌，發現車牌前3碼英文字母中的「C」被以黑色奇異筆塗改為「O」、車號後3碼的數字「6」被變造為「8」，一問之下，男子坦承為避免違規遭取締才變造車牌，本以為只要稍微改造車牌就不會被舉發收到罰單

苗栗分局長楊贊鈞表示，擅自偽（變）造車牌將構成刑法第212條之偽（變）造特種文書罪，男子自作聰明卻得不償失，遭依法送辦，同時呼籲民眾切勿以身試法。

偽造文書 罰單

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