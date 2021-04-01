「謎路人」主唱大港開唱後成愛河浮屍 初判死因出爐

知名獨立樂團「謎路人」日前才剛唱完大港開唱，主唱小賀昨中午卻被發現浮屍在愛河上，今警方報請檢察官相驗，賀男身上無明顯外傷，初步相驗為溺水死亡，今賀男母親在市立殯儀館見到兒子成了冰冷遺體，當場泣不成聲不斷「媽媽的心肝寶貝」，場面令人鼻酸。

「謎路人」2014年出道，是高雄發跡的獨立樂團，團員有4人，融合雷鬼、饒舌受到粉絲歡迎，歌曲「只記得你曾經存在」在YouTube也有超過百萬點擊。

日前「謎路人」獲邀參與高雄「大港開唱」，但演出結束後賀男卻失聯3天，家屬、團員聯繫不上，直到昨中午在高雄發現一具浮屍，上半身赤裸，附近長椅還有摺疊整齊的衣物、鞋子，沒有打鬥痕跡，晚間確認身分為賀男。

今檢方相驗，賀的母親見兒子已成冰冷遺體，在停柩室崩潰痛哭「媽媽的心肝寶貝」、「你要我怎麼辦」，一度在內悲傷昏厥，需旁人攙扶才能步出停柩室，檢方初步檢驗，賀男無明顯外傷，死因初判為溺水身亡，已交由家屬處理後事。

「謎路人」呼籲粉絲，希望粉絲為小賀祈求冥福，永遠記得他的歌聲與台上的姿態，那個從小帶著驕傲的翅膀努力成長的孩子，現在會成為每個人的翅膀，永遠守護著大家。