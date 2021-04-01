快訊

境外移入+6！50多歲女返台近一個月後確診新冠肺炎

7旬老翁昏倒變電箱旁險死 中壢警CPR救回一命

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園中壢昨有一名77歲老翁昏倒在變電箱旁，員警獲報趕抵，立即上前實施CPR並通報消防局緊急協助救援，經過一番努力，終於讓老翁初步恢復呼吸心跳，再由救護人員送往中壢天晟醫院急救。老翁妻子慶幸還好警方在第一時間到場，並及時採取救護才能成功救回老翁一命。

中壢警分局興國派出所昨上午7點多獲報，指稱環西路有一名老翁昏倒，警員洪煜勛、許朝榮隨即趕抵現場，發現廖姓老翁意識不清昏倒在變電箱旁，員警見狀把握黃金救援時間，替老翁進行CPR心肺復甦術，同時通知救護車，成功挽回一條寶貴生命，令家屬感謝不已。

洪煜勛表示，當時沒想太多，只想趕快把老翁救回來，沒想到學了那麼多年的CPR竟然真的派上用場，能夠順利挽救老翁的生命一切都值得了。

桃園中壢昨有一名77歲老翁圖昏倒在變電箱旁，員警獲報趕抵，立即上前實施CPR，經過一番努力，終於讓老翁初步恢復呼吸心跳。記者朱冠諭／翻攝
桃園中壢昨有一名77歲老翁圖昏倒在變電箱旁，員警獲報趕抵，立即上前實施CPR，經過一番努力，終於讓老翁初步恢復呼吸心跳。記者朱冠諭／翻攝

CPR

延伸閱讀

桃園人助CPR六都之冠 桃消防辦急救訓練

失智老翁郵局前徘徊 桃園楊梅暖警助返家

搶救黃金時間！基隆整合雲端平台 119報案就知AED在哪

台中老翁回收物堆滿屋釀火警 疑神桌線香燃燒雜物釀禍

相關新聞

「謎路人」主唱大港開唱後成愛河浮屍 初判死因出爐

知名獨立樂團「謎路人」日前才剛唱完大港開唱，主唱小賀昨中午卻被發現浮屍在愛河上，今警方報請檢察官相驗，賀男身上無明顯外傷...

影／女住戶失蹤離奇陳屍大樓水塔 住戶驚用屍水一個半月！

70歲林姓女子今年農曆年初三（2月14日）不明原因離家，丈夫遍尋不著，向警方報失蹤，直到上月26日同棟住戶反應自來水的味...

影／80歲翁駕搬運車 疑閃大車失控衝落邊坡雙腳骨折

苗栗縣苑裡鎮80歲陳姓老翁上午11點左右，駕駛搬運車行經水坡里高鐵橋附近時，疑似與大車會車時不慎，失控連人帶車摔落深約2...

影／欠10萬塊工程款 賓士男當街被擄遭暴打刺傷屁股

高雄一名32歲吳姓工程行老闆，今天凌晨雙方在大寮區爆發衝突後，王男一行人分乘三部車一路追打吳男至大樹區久大路，將吳押走帶...

影／超危險！雙載騎士不斷逼車、急煞 他PO網勸「女生趕快分手」

新北五股一名騎士當時在成泰路上要超車，對方不滿被超車一路尾隨狂按喇叭，騎士不理會還一直被逼車，讓他一怒之下檢舉對方。

男4年前缺錢飛車行搶得手 今年再用同模式作案但失敗

台北市曾姓男子4年前曾在巷內飛車行搶他人包包，得手1萬現金，事後入獄服刑9個月，沒想到今年又因缺錢，用行竊來的老舊機車、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。