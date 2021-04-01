7旬老翁昏倒變電箱旁險死 中壢警CPR救回一命

桃園中壢昨有一名77歲老翁昏倒在變電箱旁，員警獲報趕抵，立即上前實施CPR並通報消防局緊急協助救援，經過一番努力，終於讓老翁初步恢復呼吸心跳，再由救護人員送往中壢天晟醫院急救。老翁妻子慶幸還好警方在第一時間到場，並及時採取救護才能成功救回老翁一命。

中壢警分局興國派出所昨上午7點多獲報，指稱環西路有一名老翁昏倒，警員洪煜勛、許朝榮隨即趕抵現場，發現廖姓老翁意識不清昏倒在變電箱旁，員警見狀把握黃金救援時間，替老翁進行CPR心肺復甦術，同時通知救護車，成功挽回一條寶貴生命，令家屬感謝不已。