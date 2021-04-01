聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園人助CPR六都之冠 桃消防辦急救訓練
桃園市消防局統計，桃園人去年願意幫忙CPR（心肺復甦術）的比率為63.65%，高居六都之冠。現場民眾第一時間實施CPR急救，也讓OHCA（到院前心肺功能停止）患者，日後能夠回到正常生活。
疫情趨緩下，桃園各消防分隊3月起恢復舉辦CPR及AED（自動體外心臟電擊去顫器）學習站，推廣民眾緊急救護技巧。消防局第二救災救護大隊內壢分隊也在內壢國小主辦CPR及AED學習認證，吸引近百名老師參與。
消防局第二大隊內壢、中壢、興國、青埔分隊派遣中、高級救護技術員擔任教官，配合義消中壢防宣分隊共同教授急救學術知識，包含生命之鏈的5大要點：盡早求救、盡早心肺復甦術、盡早除顫電擊、盡早高級心臟救命術及整合性甦醒後照護，及實際按壓安妮配合電擊器操作。
教師經由一系列的學術課程、實際操作及最後測驗通過，由消防局頒贈證書認證，希望經由老師推廣至學生及學生家長們CPR急救技術，提升市民救護能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言