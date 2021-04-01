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桃園人助CPR六都之冠 桃消防辦急救訓練

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市消防局統計，桃園人去年願意幫忙CPR（心肺復甦術）的比率為63.65%，高居六都之冠。現場民眾第一時間實施CPR急救，也讓OHCA（到院前心肺功能停止）患者，日後能夠回到正常生活。

疫情趨緩下，桃園各消防分隊3月起恢復舉辦CPR及AED（自動體外心臟電擊去顫器）學習站，推廣民眾緊急救護技巧。消防局第二救災救護大隊內壢分隊也在內壢國小主辦CPR及AED學習認證，吸引近百名老師參與。

消防局第二大隊內壢、中壢、興國、青埔分隊派遣中、高級救護技術員擔任教官，配合義消中壢防宣分隊共同教授急救學術知識，包含生命之鏈的5大要點：盡早求救、盡早心肺復甦術、盡早除顫電擊、盡早高級心臟救命術及整合性甦醒後照護，及實際按壓安妮配合電擊器操作。

教師經由一系列的學術課程、實際操作及最後測驗通過，由消防局頒贈證書認證，希望經由老師推廣至學生及學生家長們CPR急救技術，提升市民救護能力。

消防局第二救災救護大隊內壢分隊在內壢國小主辦CPR及AED學習認證，吸引近百名老師參與。圖／消防局第二大隊提供
消防局第二救災救護大隊內壢分隊在內壢國小主辦CPR及AED學習認證，吸引近百名老師參與。圖／消防局第二大隊提供

CPR AED 患者

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