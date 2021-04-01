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影／欠10萬塊工程款 賓士男當街被擄遭暴打刺傷屁股

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄一名32歲吳姓工程行老闆，今天凌晨雙方在大寮區爆發衝突後，王男一行人分乘三部車一路追打吳男至大樹區久大路，將吳押走帶到東照山再暴打一次，事後送醫，臀部及左肩有傷。警方調查，這起擄人教訓事件源自吳男積欠王姓友人10萬元工程款，已鎖定對象進一步查緝。

高雄市大樹區今天凌晨接近2點驚傳街頭擄人事件，當時不少人目睹一輛黑色賓士車遭到攔截，車上男子被拉下車帶離，現場遺留一輛車頭嚴重毀損的汽車。

仁武警分局表示，當時接獲民眾報案，指久大路疑有行程糾紛，馬上調動警網到場處理，另調閱周邊監視器，發現涉嫌衝撞黑色賓士車的一方兵分二路，一邊把吳姓被害人帶到東照山暴打後丟包，另幾人開走吳的賓士到大寮一間汽車旅館停放，之後分乘兩部計程車離去。

警方指出，32歲的吳姓被害人本身是名工程行老闆，疑似積欠擄人的王姓主嫌約10萬元工程款，雙方在大寮已發生一波衝突，之後吳開車北逃，王姓男人開三部車一路追逐，至大樹區久大路將吳男攔下，再帶至東照山發生另一波衝突，吳的臀部與左肩受傷，無生命危險，由警方保護偵訊中。

仁武警分局長蔡文峰強調暴力零容忍，目前已鎖定涉案人全力追緝中。

吳姓被害人的賓士車在大樹區被攔截後，被開到大寮汽車旅館停放。記者王昭月／翻攝
吳姓被害人的賓士車在大樹區被攔截後，被開到大寮汽車旅館停放。記者王昭月／翻攝

計程車 監視器 汽車旅館

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