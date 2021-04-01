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男4年前缺錢飛車行搶得手 今年再用同模式作案但失敗

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市曾姓男子4年前曾在巷內飛車行搶他人包包，得手1萬現金，事後入獄服刑9個月，沒想到今年又因缺錢，用行竊來的老舊機車、相同手法作案，不過這次行搶未遂，警方詢後將他依搶奪未遂、竊盜罪嫌送辦。

曾男（39歲）有搶奪未遂、竊盜前科，4年前曾在路邊找尋老舊機車行竊，持自備鑰匙成功發動一台機車，騎走經過中山北路二段巷內，發現一名女子單獨行走，便飛車搶奪女子包包，得手包內1萬現金，事後被法院判處有期徒刑9月。

警方調查，曾今年3月28日晚上10點多，騎機車行經建國北路3段巷內，見26歲劉姓女子與友人徒步行走，再次飛車行搶劉女右肩包包，不過劉女右手夾緊包包，曾行搶未遂逃離現場，劉女報案。

警方調閱監視器發現，曾作案的機車是失竊機車，是他案發前隨機在路邊竊得，作案後將機車停在民生東路上，再徒步到附近開自己的汽車離開。

警方昨天下午5點前往新北市三重區將曾拘捕到案，曾坦承犯行，供稱他缺錢、無業才再次行搶，為防止被警方逮捕，不想用自己的汽車作案，才行竊他人機車，警方詢後將他依搶奪未遂、竊盜罪嫌送辦。

曾男（中）4年前曾飛車搶劫1萬現金，今年再用相同手法行搶，不過沒搶成功，警方詢後將他依搶奪未遂、竊盜罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝
曾男（中）4年前曾飛車搶劫1萬現金，今年再用相同手法行搶，不過沒搶成功，警方詢後將他依搶奪未遂、竊盜罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝

竊盜 監視器

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