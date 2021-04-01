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影／百萬名車攔腰撞！台中保時捷撞上凌志轎車釀2傷

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民吳男昨晚駕駛白色保時捷轎車，沿公正路往中興街行駛，與楊女駕駛的凌志轎車，沿公益路155巷往公益路行駛，兩車在未設置號誌的公正路與公益路155巷口碰撞，造成吳男及凌志轎車張姓乘客均擦挫傷，送醫後無大礙。警方初步經研判楊女未依規定讓車，吳男未依規定減速。

台中市警一分局於昨晚9時56分，接獲報案指稱西區公正路與公益路155巷口有交通事故發生，經查為楊女（31歲）駕駛凌志轎車沿公益路155巷往公益路行駛，吳男（29歲）駕駛白色保時捷轎車沿公正路往中興街行駛，兩車於公正路與公益路155巷口發生碰撞。

警方到場，發現吳所駕保時捷車頭全毀、車上的安全氣囊爆開；而楊女所駕凌志轎車的車側鈑金凹陷。吳與楊女的酒測值均為零。而吳男與凌志轎車的張姓乘客均擦挫傷，送醫後無大礙。

市警一分局研判楊姓駕駛人未依規定讓車，吳姓駕駛人未依規定減速。全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。警方呼籲行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍發生。

吳男昨晚駕駛白色保時捷轎車，沿公正路往中興街行駛，與楊女駕駛的凌志轎車，沿公益路155巷往公益路行駛，兩車在未設置號誌的公正路與公益路155巷口碰撞。圖／民眾提供
吳男昨晚駕駛白色保時捷轎車，沿公正路往中興街行駛，與楊女駕駛的凌志轎車，沿公益路155巷往公益路行駛，兩車在未設置號誌的公正路與公益路155巷口碰撞。圖／民眾提供
吳男昨晚駕駛白色保時捷轎車，沿公正路往中興街行駛，與楊女駕駛的凌志轎車，沿公益路155巷往公益路行駛，兩車在未設置號誌的公正路與公益路155巷口碰撞。圖／民眾提供
吳男昨晚駕駛白色保時捷轎車，沿公正路往中興街行駛，與楊女駕駛的凌志轎車，沿公益路155巷往公益路行駛，兩車在未設置號誌的公正路與公益路155巷口碰撞。圖／民眾提供
吳男昨晚駕駛白色保時捷轎車，沿公正路往中興街行駛，與楊女駕駛的凌志轎車，沿公益路155巷往公益路行駛，兩車在未設置號誌的公正路與公益路155巷口碰撞。圖／民眾提供
吳男昨晚駕駛白色保時捷轎車，沿公正路往中興街行駛，與楊女駕駛的凌志轎車，沿公益路155巷往公益路行駛，兩車在未設置號誌的公正路與公益路155巷口碰撞。圖／民眾提供

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