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唱完大港陳屍愛河！謎路人主唱母悲泣「我的心肝寶貝」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄愛河昨天中午發現浮屍，警、消趕抵現場，將落水男子打撈上岸，但已死亡多時，經查證死者身份，為知名獨立樂團主唱「謎路人」主唱小賀（賀柏穎），今檢方相驗，賀的母親見兒子已成冰冷遺體，悲傷痛哭「媽媽的心肝寶貝」，一度需旁人攙扶才能走出停柩室，場面哀戚。

謎路人日前才剛參與南台灣音樂盛事「大港開唱」，活動剛結束3天，昨天主唱卻被發現陳屍愛河畔，上半身赤裸，無明顯外傷，警方在附近長椅發現摺疊整齊的衣物、鞋子，現場沒有打鬥痕跡，詳細原因正由警方釐清。

昨晚間7時許，確認死者身份應為「謎路人」主唱小賀，通知小賀母親指認，一見到失聯多日的兒子，已經成為冰冷遺體，當場崩潰痛苦。

今警方報請檢察官相驗，小賀母親、親友及樂團成員一同抵達市立殯儀館，小賀母親再次淚崩，在停柩室崩潰痛哭「媽媽的心肝寶貝」、「你要我怎麼辦」，一度在內悲傷昏厥，需旁人攙扶才能步出停柩室。

「謎路人」團員、經紀公司昨晚得知噩耗後，深夜在粉絲專頁發表聲明，演出結束後小賀狀況非常好，無論是團員與經紀公司都認為大港開唱的演出在水準之上，更鼓勵他要越來越穩定，大港開唱的兩天，小賀都跟著團員進出，也非常開心的演出以及享受音樂祭。

「謎路人」說，由於大港之後兩日團員聯繫不上他，於是緊急報警處理，報警的同時也接獲警方於愛河撈起無名死者的消息，於是協同家屬進一步指認，最終確認了小賀往生的消息，小賀曾經有過一段無法令人放心的日子，但經過一年多的努力，小賀不僅在音樂上有了更突破的發揮，生活狀態也相當穩定，並非外界所傳的精神問題。

「謎路人」呼籲粉絲，目前警方正在釐清死因，在確認之前，請不要隨意揣測，任何網路上的流言蜚語，對小賀的家人與朋友都是二度傷害。希望粉絲為小賀祈求冥福，永遠記得他的歌聲與台上的姿態，那個從小帶著驕傲的翅膀努力成長的孩子，現在會成為每個人的翅膀，永遠守護著大家。

謎路人主唱小賀昨陳屍愛河，今檢方相驗時母親泣不成聲，一度需要旁人攙扶。記者張議晨/攝影
謎路人主唱小賀昨陳屍愛河，今檢方相驗時母親泣不成聲，一度需要旁人攙扶。記者張議晨/攝影

愛河 大港開唱 樂團

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