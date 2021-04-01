影／阿里山眠月線火車停駛 山老鼠自製台車運送林木

警政署保七總隊第七大隊等單位，前天在阿里山鐵路眠月線二號隧道口，查獲吳姓、葉姓男子涉盜伐山區扁柏等林木，再以自製簡易台車載送到定點運送下山，現場起出台灣扁柏15塊共412公斤，全案依違反森林法移送法辦並擴案追查相關犯嫌。

嘉義林管處日前發現，阿里山眠月線上方林班地有不明人士出入，疑有人盜伐國有林木，保七總隊獲報後，上月30日下午會同嘉義縣警局竹崎分局人員前往埋伏查緝，晚間在眠月線2號隧道口，查獲35歲吳男、36歲葉男，正以台車運送盜伐林木，現場起獲台灣扁柏15塊，總重量412公斤、背架5個及簡易台車1輛。

保七副大隊長施本元表示，過去山老鼠盜伐林木大多採用人力背運，甚至連絡外籍移工專門上山背運，本案犯嫌為節省人力，竟然是自製台車，以方便在暫停使用的眠月線鐵軌上拖行運送，每趟至少可減少30分鐘。

施本元指出，本次所起出412公斤扁柏，初估價值超過50萬元，因為2名犯嫌都是外地人，沒有盜伐前科，現場還有5個背架，研判應該有其他嫌犯在逃，正積極追捕中。