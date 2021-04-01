聽新聞
test
0:00 / 0:00
海產店遭竊38萬 慣竊逛超商被警認出落網
基隆市潮境公園一間海產店老闆娘的包包，上月29日晚被竊現金38萬元，警方查出周姓慣竊涉有重嫌，警方當晚巡邏員警發現他下計程車時攔查，周男拒捕被壓在地上就逮，員警在他搭乘的計程車內找到34萬元贓款，周另涉多起基隆、瑞芳地區竊案，基隆地院昨天裁定羈押禁見。
警方調查，慣竊周姓男子，涉嫌多起基隆、瑞芳地區竊案，3月29日在八斗子一家知名餐廳，趁隙偷走老闆娘包包後逃逸，包包內有38餘萬元現金，老闆娘忙到晚間8點才驚覺包包遭竊，趕緊報警追查。警方調閱監視器查出周男涉有重嫌，並通報各分局線上圍捕。
基隆市警察局第一分局忠二路派出所巡佐黃正義、警員辛睿蕓擔服巡邏勤務，案發當天29日晚間10點多，巡經仁四路便利超商，眼尖認出周男下計程車進入便利商店，立即上前盤查，並在於周男所搭計程車上查獲失竊的包包，尚餘34餘萬元，贓款僅花用部分，包包內還有毒品。
第一分局偵查隊隊長黃智傑說，因周嫌涉多起竊盜案，平日居無定所，反覆實施竊盜行為，警方彙整相關犯罪事證，移送基隆地方檢察署建請預防性羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言