海產店遭竊38萬 慣竊逛超商被警認出落網

基隆市潮境公園一間海產店老闆娘的包包，上月29日晚被竊現金38萬元，警方查出周姓慣竊涉有重嫌，警方當晚巡邏員警發現他下計程車時攔查，周男拒捕被壓在地上就逮，員警在他搭乘的計程車內找到34萬元贓款，周另涉多起基隆、瑞芳地區竊案，基隆地院昨天裁定羈押禁見。

警方調查，慣竊周姓男子，涉嫌多起基隆、瑞芳地區竊案，3月29日在八斗子一家知名餐廳，趁隙偷走老闆娘包包後逃逸，包包內有38餘萬元現金，老闆娘忙到晚間8點才驚覺包包遭竊，趕緊報警追查。警方調閱監視器查出周男涉有重嫌，並通報各分局線上圍捕。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所巡佐黃正義、警員辛睿蕓擔服巡邏勤務，案發當天29日晚間10點多，巡經仁四路便利超商，眼尖認出周男下計程車進入便利商店，立即上前盤查，並在於周男所搭計程車上查獲失竊的包包，尚餘34餘萬元，贓款僅花用部分，包包內還有毒品。