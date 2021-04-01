疑工程款糾紛 高雄男子當街遭10幾人追撞擄走

高雄大樹區街頭今天凌晨有多輛轎車在追逐，一輛黑色轎車駕駛吳姓男子在被攔下後，當街被十多人押走，幸好事後無生命危險。警方初判疑因工程款糾紛結怨，正鎖定特定對象追緝。

高雄市政府警察局仁武分局指出，凌晨1時56分獲報大樹區九大路470號前獲報有民眾發生糾紛，警方派遣快打部隊到場，發現一輛車頭毀損的自小客車停在路邊，警方並調閱監視器畫面釐清案情。

警方調查，32歲吳男與王姓友人疑似有工程款項糾紛，凌晨遭王姓友人糾眾駕駛多輛轎車，自大寮區沿路追逐吳男，過程中王男追撞吳男賓士車，之後再與10幾人當街將他押往大寮一間汽車旅館，王男撞毀的車輛也棄置在汽車旅館。

吳男事後已主動聯繫家人報平安，但他也說尚須處理剩餘款項問題，警方已鎖定特定對象偵辦追緝。