台中水溝蓋割傷女童傷口達10公分 研判人為破壞將追究

昨晚發生水溝蓋割傷人事件，台中市沙鹿區中山路上補習班林立，一名女童從補習班離開準備上車時，因天黑視線不明，未發現水溝蓋破洞，一腳踩空，遭鏽蝕鏤空水溝蓋的尖銳鐵片割傷，傷口長達10公分，台中市議員王立任趕到現場查看，要求台中市府全面檢修水溝蓋；台中市建設局今天指出，初判此處水溝蓋被人為破壞，將查明原因追究責任，並慰問受傷女童，如果要申請國賠，將全力協助。

市議員王立任昨晚趕到現場，立刻要求清水警分局馬上到現場架起警示燈及通報維管單位，避免更多民眾路過時又不小心踩到恐怖水溝蓋造成更多傷害。

王立任表示，連水溝蓋這麼小的問題市府都不能幫民眾把關，還造成民眾受傷顯示市府團隊的螺絲真的鬆了，他說市長盧秀燕2018年才以水溝蓋割傷人的事情批評前市長林佳龍，現在自己也出同樣的包，實在非常諷刺；他要求市府全面檢修及定時檢查現有水溝蓋，並且迅速汰換危險鑄鐵水溝蓋。