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台中水溝蓋割傷女童傷口達10公分 研判人為破壞將追究

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

昨晚發生水溝蓋割傷人事件，台中市沙鹿區中山路上補習班林立，一名女童從補習班離開準備上車時，因天黑視線不明，未發現水溝蓋破洞，一腳踩空，遭鏽蝕鏤空水溝蓋的尖銳鐵片割傷，傷口長達10公分，台中市議員王立任趕到現場查看，要求台中市府全面檢修水溝蓋；台中市建設局今天指出，初判此處水溝蓋被人為破壞，將查明原因追究責任，並慰問受傷女童，如果要申請國賠，將全力協助。

市議員王立任昨晚趕到現場，立刻要求清水警分局馬上到現場架起警示燈及通報維管單位，避免更多民眾路過時又不小心踩到恐怖水溝蓋造成更多傷害。

王立任表示，連水溝蓋這麼小的問題市府都不能幫民眾把關，還造成民眾受傷顯示市府團隊的螺絲真的鬆了，他說市長盧秀燕2018年才以水溝蓋割傷人的事情批評前市長林佳龍，現在自己也出同樣的包，實在非常諷刺；他要求市府全面檢修及定時檢查現有水溝蓋，並且迅速汰換危險鑄鐵水溝蓋。

中市府建設局立即派人查看，今天回應指出，此處水溝蓋雖老舊，但結構仍沒問題，缺口處明顯有人為切割，懷疑有餐飲業者曾切開水溝蓋，以為導管排放汙水，建設局說這是破壞公務違法行為，將追究責任法辦，呼籲民眾不要破壞水溝蓋，也慰問受傷女童，如果要申請國賠，建設局將全力協助。

一名女童昨晚在台中市沙鹿區走在水溝蓋踩空受傷。圖／台中市議員王立任提供
一名女童昨晚在台中市沙鹿區走在水溝蓋踩空受傷。圖／台中市議員王立任提供
一名女童昨晚在台中市沙鹿區走在水溝蓋踩空受傷。圖／台中市議員王立任提供
一名女童昨晚在台中市沙鹿區走在水溝蓋踩空受傷。圖／台中市議員王立任提供
一名女童昨晚在台中市沙鹿區走在水溝蓋踩空受傷。圖／台中市議員王立任提供
一名女童昨晚在台中市沙鹿區走在水溝蓋踩空受傷。圖／台中市議員王立任提供

台中市 補習 國賠

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