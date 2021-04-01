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網路瘋傳新型壓白線取締 台中警： 係假ㄟ！麥信ㄛ

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

近來社群網路Line瘋傳台中市16處固定式闖紅燈照相執法設備，傳為僅取締車輛越線之違規照相設備，且要罰3000元等耳語，造成民眾以網路互傳不正確訊息。事實上為台中市政警局於2015年建置的固定式闖紅燈照相執法設備，是針對車輛於設有號誌燈路口闖紅燈或未依規定停車而超越停止線者，予以自動感測拍照並舉發駕駛人違規行為。台中市警局交通警察大隊呼籲駕駛人，勿聽信不明流傳訊息。

網路瘋傳該設備是專門做為取締超越停止線之車輛，事實上為台中市警局於2015年建置的固定式闖紅燈照相執法設備，是針對車輛於設有號誌燈路口闖紅燈或未依規定停車而超越停止線者，予以自動感測拍照並舉發駕駛人違規行為。

以科學儀器舉發闖紅燈、超越停止線等駕駛人違規行為已施行超過數十年，並非屬於警方新措施事項。如經該設備自動感應拍照者：闖紅燈，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰；超越停止線，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

台中市警局16處光學式闖紅燈測照設備均依規定公告設置位置，並加強宣導用路人確實遵守相關規定，相關科學執法儀器設置地點，可上台中市政府警察局交通警察大隊網站查閱。

市警局16處光學式闖紅燈測照設備設置地點如下： 中區民權路與建國路口、西區台灣大道二段與忠明南路口、北區崇德路與太原路口、南屯區環中路與五權西路口、南屯區環中路與向上路口、南屯區公益路與文心路口、北屯區太原路與旱溪東路口、北屯區崇德路與文心路口、西屯區臺灣大道與河南路口、西屯區臺灣大道與東大路口、西屯區中清路與環中路口、潭子區中山路與潭子街口、太平區臺74線快速道路東平路匝道口、大里區環中東路與德芳南路口、沙鹿區臺灣大道7段（靜宜大學附近），台12線6.4K、石岡區豐勢路與萬仙街口。

台中市警局交通警察大隊呼籲駕駛人行駛道路，應遵守道路標線（誌）、號誌及相關交通規則之規定，以維護自身及其他用路人安全，民眾如有違反道路交通管理處罰條例相關罰則相關疑問，應以政府官方說法為據，勿聽信不明流傳訊息。

近來社群網路Line瘋傳台中市16處固定式闖紅燈照相執法設備，傳為僅取締車輛越線之違規照相設備，且要罰3000元等耳語，造成民眾以網路互傳不正確訊息。台中市警局交通警察大隊呼籲駕駛人，勿聽信不明流傳訊息。圖／警方提供
近來社群網路Line瘋傳台中市16處固定式闖紅燈照相執法設備，傳為僅取締車輛越線之違規照相設備，且要罰3000元等耳語，造成民眾以網路互傳不正確訊息。台中市警局交通警察大隊呼籲駕駛人，勿聽信不明流傳訊息。圖／警方提供
近來社群網路Line瘋傳台中市16處固定式闖紅燈照相執法設備，傳為僅取締車輛越線之違規照相設備，且要罰3000元等耳語，造成民眾以網路互傳不正確訊息。台中市警局交通警察大隊呼籲駕駛人，勿聽信不明流傳訊息。圖／警方提供
近來社群網路Line瘋傳台中市16處固定式闖紅燈照相執法設備，傳為僅取締車輛越線之違規照相設備，且要罰3000元等耳語，造成民眾以網路互傳不正確訊息。台中市警局交通警察大隊呼籲駕駛人，勿聽信不明流傳訊息。圖／警方提供

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