影／疑工程款糾紛 高市凌晨街頭飛車追逐 賓士男遭擄走

高雄市大樹區久大路今天凌晨一點多發生多輛汽車追逐衝撞，一輛黑色賓士車駕駛遭攔截後，連人帶車強行被押走，警方初步查出疑似工程款糾紛，確認被害人暫無生命危虞，目前依歹徒遺在現場衝撞毀壞的汽車循線逮人。

仁武警分局表示，這起事發生在凌晨1點56分左右，警方獲報派遣快打部隊到達現場，發現一輛汽車車頭撞毀損停在路邊，經查疑是歹徒逞凶時留下，已循線偵辦。

事發時有目擊者發現，一輛賓士車當時名被多輛汽車追逐衝撞攔截後，車上駕駛遭十多人強拉下車，但當時涉案的一部車輛因嚴重毀損無法再開，歹徒於是將男子帶上賓士車後揚長而去。

警方查出，疑似被擄的吳姓「賓士男」，疑似與人有工程款項糾紛，遭王姓友人等人擄走，事後吳男已向家人報平安，但仍未現身，警方目前已鎖定涉案對象展開查緝。

一名同時與吳姓被害人（32歲）同行的親友，親眼目睹吳男被帶走，焦急萬分，事後雖撥通他的電話，但連繫不上，正向警方快打部隊說明事發情形時，發現對向車道有一輛轎車駛過，她驚呼「那台也有」、「現在駛過去，就是其中一台」。

一名目擊著說，深夜時分，突然聽到至少3次車輛碰撞聲響，趕緊出家門查看，一出來就見到一台車頭撞爛的黑色轎車停在路邊。

經警方徹夜追捕，鎖定王男等人行蹤，並追至大寮區一間汽車旅館內，但吳男與犯嫌等人已人去樓空，僅有一輛轎車被丟棄在汽車旅館內。目前吳男也與家人取得聯繫，並無生命危險，只是仍須處理剩餘款項問題，警方已鎖定特定對象積極偵辦中。