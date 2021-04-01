剛唱完大港開唱 「謎路人」主唱小賀浮屍愛河 粉絲悲鳴

高雄愛河昨天中午發現浮屍，警、消趕抵現場，將落水男子打撈上岸，發覺雙臂都有刺青的男子已全身僵硬，死亡多時，經查證死者身份，為知名獨立樂團主唱「謎路人」主唱小賀。

據了解，謎路人日前才剛參與南台灣音樂盛事「大港開唱」，沒想到活動剛結束3天，卻傳出憾事。

「謎路人」粉絲專頁昨深夜發表聲明，謎路人演出結束後，小賀狀況非常好，無論是團員與經紀公司都認為大港開唱的演出在水準之上，更鼓勵他要越來越穩定，大港開唱的兩天，小賀都跟著團員進出，也非常開心的演出以及享受音樂祭。

「謎路人」說，由於大港之後兩日團員聯繫不上他，於是緊急報警處理，報警的同時也接獲警方於愛河撈起無名死者的消息，於是協同家屬進一步指認，最終確認了小賀往生的消息，小賀曾經有過一段無法令人放心的日子，但經過一年多的努力，小賀不僅在音樂上有了更突破的發揮，生活狀態也相當穩定，並非外界所傳的精神問題。

「謎路人」呼籲粉絲，目前警方正在釐清死因，在確認之前，請不要隨意揣測，任何網路上的流言蜚語，對小賀的家人與朋友都是二度傷害。希望粉絲為小賀祈求冥福，永遠記得他的歌聲與台上的姿態，那個從小帶著驕傲的翅膀努力成長的孩子，現在會成為每個人的翅膀，永遠守護著大家。